國健署：骨鬆篩檢值得投資

骨鬆、骨折帶來的失能與醫療成本問題日益嚴重。國民健康署副署長魏璽倫在會議中指出，我國尚未推行全國性骨質疏鬆篩檢政策，目前會先瞭解各縣市政府自辦的骨鬆篩檢情形，並評估相關風險因子的資料可取得狀況，以同步研析推動骨鬆篩檢政策的可行性。

目前國際間均未進行全面普篩，而是針對特定年齡或高風險族群進行檢查。國健署現行以預防為重點，魏璽倫表示，推動任何篩檢政策都涉及評估多種要素，「若醫療系統能完善建構，可評估對於高風險族群提供服務的可行」。

魏璽倫呼籲，潛在的骨鬆病人多掌握在醫師手中，例如照護停經婦女的婦產科，加上六十五歲以上長者有八成五至少有一種慢性病，這些骨鬆高風險族群多在慢性病診間，因此提升醫師的警覺性與教育不可或缺，尤其針對尚未達治療標準的族群，如何衛教民眾營養攝取及身體活動等建議，也很重要。

國健署將編製新版「預防骨質疏鬆手冊」，整合國際作法，減輕醫護衛教負擔，將正確觀念推廣至各年齡層。