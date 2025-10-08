地方超前部署 骨鬆篩檢啟動聯合照顧

對於高齡骨鬆、骨折威脅，全台已有嘉義縣、台北市等地方政府展開對策。以嘉義縣為例，民國九十二年即推動行動醫療服務，後續更啟用綠能智慧醫療專車，結合ＡＩ與多功能檢查，將高階檢測帶進村里，串聯偏鄉骨鬆、肌少症等診療、照護資源，不僅為偏鄉醫療典範，也讓偏鄉長者享更多優質健康服務。

嘉義縣高齡人口比率為全國第二，嘉義縣衛生局技正李昭瑢表示，該縣十八鄉鎮中有一九七個村落沒有醫師，為了避免篩檢後斷鏈，啟動全國首創「骨鬆肌少智慧聯合照護」，也與南華大學合作開設「高風險運動營養班」，串聯醫療、社區與營養資源，形成「篩檢、診斷、介入」一條龍照護模式。

目前，嘉義縣已完成三三八三五人篩檢，發現一三八九四名高風險者，其中五三五人進一步轉介醫院治療，另有逾一點三萬人由衛生所持續追蹤與進行運動營養輔導。

台北市政府則自一一三年三月起首創將「雙能量Ｘ光吸收儀」（ＤＸＡ）骨質密度檢查納入老人健檢Ｃ套餐（骨密肌力），並結合肌少症等評估，已上萬名長者受惠。台北市政府衛生局健康管理科科長林雪蘭表示，該局正採取「長者功能評估」（ＩＣＯＰＥ）、「健康促進方案」、「營養支持」與「提升健康識能」等策略，以守護長者健康。