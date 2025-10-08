聽新聞
0:00 / 0:00

地方超前部署 骨鬆篩檢啟動聯合照顧

聯合報／ 記者楊孟蓉蘇湘雲／台北報導
臺北市政府衛生局副局長李碧慧。記者蘇健忠／攝影
臺北市政府衛生局副局長李碧慧。記者蘇健忠／攝影

對於高齡骨鬆、骨折威脅，全台已有嘉義縣、台北市等地方政府展開對策。以嘉義縣為例，民國九十二年即推動行動醫療服務，後續更啟用綠能智慧醫療專車，結合ＡＩ與多功能檢查，將高階檢測帶進村里，串聯偏鄉骨鬆、肌少症等診療、照護資源，不僅為偏鄉醫療典範，也讓偏鄉長者享更多優質健康服務。

嘉義縣高齡人口比率為全國第二，嘉義縣衛生局技正李昭瑢表示，該縣十八鄉鎮中有一九七個村落沒有醫師，為了避免篩檢後斷鏈，啟動全國首創「骨鬆肌少智慧聯合照護」，也與南華大學合作開設「高風險運動營養班」，串聯醫療、社區與營養資源，形成「篩檢、診斷、介入」一條龍照護模式。

目前，嘉義縣已完成三三八三五人篩檢，發現一三八九四名高風險者，其中五三五人進一步轉介醫院治療，另有逾一點三萬人由衛生所持續追蹤與進行運動營養輔導。

台北市政府則自一一三年三月起首創將「雙能量Ｘ光吸收儀」（ＤＸＡ）骨質密度檢查納入老人健檢Ｃ套餐（骨密肌力），並結合肌少症等評估，已上萬名長者受惠。台北市政府衛生局健康管理科科長林雪蘭表示，該局正採取「長者功能評估」（ＩＣＯＰＥ）、「健康促進方案」、「營養支持」與「提升健康識能」等策略，以守護長者健康。

嘉義 高齡者 骨鬆

延伸閱讀

20歲就想凍齡？「預防性肉毒」成醫美新顯學 專家警告：恐花冤枉錢

鐵路上上下下太離譜 立委陳冠廷籲交通部嘉義大林段納入高架化

嘉義縣警局巡邏車南下執勤 國1燕巢路段追撞進口休旅車

垃圾車裡驚見辦公神器印表機 環保局：分類錯誤恐受罰

相關新聞

娜克莉颱風最快周六迴轉 國慶連假這日水氣增加3地防大雨

輕度颱風娜克莉將走哈隆颱風路徑，預估周六至下周一接近日本南方海面，之後往東北方向迴轉，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，娜克莉...

慎防秋老虎 勤補水分防熱傷害

秋老虎發威，10月仍高溫炎熱，前往花蓮救災的志工頻傳熱傷害事件，甚至有健壯中年男性鏟泥突然倒地，一量體溫竟高達38.5℃...

2025健康行動×永續未來 低碳生活市集 從餐桌到守護土地 實踐綠色生活

氣候危機不只是地球在發燒，健康也面臨危機。我們的飲食選擇、健康管理都和低碳生活有關，聯合報健康事業部將於10月18、19...

10年耕耘 中國信託文薈館參觀人次突破60萬

中國信託文薈館二○一五年開館以來，至今迎來第十個年頭，參觀人次突破六十萬。為歡慶參觀人次創新高，文薈館管理委員會主委暨中...

逆轉！336員工春節休假被記曠職 最高行判台鐵產工敗訴

台鐵產業工會二○一七年春節發起依法休假活動，事後有三三六人被送考成委員會懲處，工會向勞動部申請不當勞動行為裁決被駁回，提...

TPASS 2.0+中長途國道客運月搭4次回饋3成 預計12月上路

為減輕通勤交通負擔，吸引民眾搭乘國道客運，交通部長陳世凱表示，公路局正在規畫TPASS二點○Plus案，針對行駛里程七十...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。