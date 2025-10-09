台灣成超高齡社會 4策略救骨災

「台灣髖骨骨折發生率亞洲第一，骨鬆威脅不容輕忽！」多位專家憂心，台灣進入超高齡社會，骨鬆病患將倍數增加，一骨折，易帶來龐大醫療、長照負擔，以美國為例，骨鬆造成的骨折傷害，為醫療照護負擔之首，建議政府規畫四大面向，包括利用ＡＩ找出高危險群，加強陽追並納入三高防治８８８計畫、鼓勵更年期女性提早治療，並啟動骨鬆防治研究，因應超高齡社會挑戰。

中華民國骨質疏鬆症學會、聯合報健康事業部舉行「2025健康台灣超高齡–骨鬆精準防治策略」專家會議，總統府資政李茂盛、中華民國骨質疏鬆症學會理事長陳崇桓與台灣更年期醫學會前理事長蔡景州指出，在台灣，六十歲以上女性約三到四成可能有骨鬆，年齡愈大，發生率愈高。

台大公衛學院特聘教授陳秀熙、陳崇桓認為，當骨鬆造成髖部骨折，病患一年內死亡率達一到兩成，也常伴隨失能、失智、憂鬱症等問題，再跌倒、骨折機率更翻倍，疾病防治預算配置亟須從「骨折治療」轉向「前端預防」。

骨密度檢查 找出高風險族

目前若要找出骨鬆高風險族群，以骨密度檢查「雙能量X光吸收儀」（ＤＸＡ）為主，李茂盛說，骨密度檢測費用約一到兩千元，僅須十分鐘，若政府為全台六十歲以上高風險女性進行篩檢，每投資一元，可節省約五元社會成本，「屬於可獲利的公共衛生投資」。陳秀熙表示，研究顯示，民眾若願主動接受骨密度篩檢，確診骨鬆便及早治療，投報率可達九十倍，成效明顯。

台大醫院雲林分院骨科部主治醫師傅紹懷等多位專家也建議，Ｘ光檢測、ＤＸＡ可搭配ＡＩ判讀，加上骨折史、ＢＭＩ（身體質量指數）與用藥史等指標，可更精準找出骨鬆、骨折高風險族群，再銜接陽追計畫、多專科團隊介入計畫，提升就診、治療率，便可大幅減少篩檢花費，並實現精準防治目標。

高齡健檢 應納失智、憂鬱症

在骨鬆治療、骨折預防方面，從女性荷爾蒙補充、骨鬆治療針劑、藥物的使用到肌力訓練、營養強化、藥物評估等皆須環環相扣。陳秀熙建議，除骨密度檢查，高齡健檢也應納入失智、憂鬱症、衰弱等項目，採取「社區整合式高齡者精準健康模式」，防治更有效益。

陳崇桓強調，骨鬆防治應視為打疫苗概念，運用精準篩檢、做好全人照護，以促進長者健康，同時也須整合社區資源，結合長照據點與行動醫療車，推動防跌教育與運動課程，才能事半功倍。

臺大公共衛生學院流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙。記者蘇健忠／攝影

衛生福利部國民健康署副署長魏璽倫。記者蘇健忠／攝影

臺大雲林分院骨科部主治醫師傅紹懷。記者蘇健忠／攝影

嘉義縣衛生局技正李昭瑢。記者蘇健忠／攝影

總統府資政李茂盛。記者蘇健忠／攝影

台灣更年期醫學會前理事長蔡景州。記者蘇健忠／攝影