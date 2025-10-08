全真瑜珈倒閉…違反2法遭罰65萬 下周二起說明會助勞工求償

北市勞動局表示，全真瑜珈未依規定辦理大量解僱與資遣通報程序，已違反「大量解僱勞工保護法」及「就業服務法」規定，將分別裁處最高金額50萬及15萬元。

勞動局也已第一時間與員工自救會聯繫，14日辦理首場說明會，協助受害員工申請調解、工資墊償等相關程序。

北市勞動局強調，本案涉及勞工人數眾多，本局自案發以來全程主動應對、依法嚴查並即時啟動各項協助機制，絕無謠言所稱怠惰不作為，呼籲外界立即停止散布不實訊息，避免引起不必要之社會誤解或影響後續權益申請程序。

勞動局表示，本局依「依法究責、積極協助」原則，對違法業者絕不寬貸，全力確保每一位受影響勞工之權益。依「大量解雇勞工保護法」第4條規定，事業單位如有大量解雇計畫，應於解雇之日起60日前通知主管機關並提報計畫書，以及「就業服務法」第33條規定，雇主應於員工離職前10日辦理資遣通報；全真瑜珈公司均未依規定辦理，已明顯違法，本局將依法嚴懲最高罰鍰金額50萬元及15萬元。

勞工權益協助部分，勞動局表示，根據勞保局資料，全真114年在全國各地之勞工共500餘人，全國工資總額近3200萬元，但勞保資料無法區分縣市別，本局7日已聯繫全真瑜珈公司員工自救會（成員約300人），後續並規劃辦理3至4場說明會，協助勞工調解、工資墊償等相關行政流程，提供實質的協助；若後續需進行訴訟，亦將依勞工權益基金規定，提供裁判費及律師費補助。

另就業服務處轄下有7個就業服務站，可協助勞工辦理失業認定，並轉請勞動部勞工保險局核發失業給付，亦提供職涯輔導、就業媒合與轉職資源等協助勞工。

勞動局重申，針對外界稱本案辦理程序時程之質疑，均屬錯誤且與事實不符。全真瑜珈公司營業地點遍及台北、新北、桃園、台中、嘉義等縣市，本局於5月接獲陳情後，即啟動初步查核程序，釐清具體事業單位所在地與勞動關係範圍，以利依法執行後續檢查，並於5月29日主動立案調查，6月2日派員前往勞檢、認定違反「勞動基準法」遲付薪資規定，後續並裁處在案，全程於法定程序內完成；另自6月5日起受理勞工申請勞資爭議調解，截至10月8日為止，有75名勞工提出申請，本局持續受理並辦理相關程序中，無怠慢及遲未裁處之情事。