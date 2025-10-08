快訊

百威黑心豬腸流竄全台！北市府勒令停業 6月起曾去過這些店家要注意

娜克莉颱風最快周六迴轉 國慶連假這日水氣增加3地防大雨

AI取代誰？報告揭「科技業職位最危險Top 4」 這領域反而人才荒

聽新聞
0:00 / 0:00

全真瑜珈倒閉…違反2法遭罰65萬 下周二起說明會助勞工求償

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市勞動局表示，全真瑜珈未依規定辦理大量解僱與資遣通報程序，已違反「大量解僱勞工保護法」及「就業服務法」規定，將分別裁處最高金額50萬及15萬元。聯合報系資料照
北市勞動局表示，全真瑜珈未依規定辦理大量解僱與資遣通報程序，已違反「大量解僱勞工保護法」及「就業服務法」規定，將分別裁處最高金額50萬及15萬元。聯合報系資料照

北市勞動局表示，全真瑜珈未依規定辦理大量解僱與資遣通報程序，已違反「大量解僱勞工保護法」及「就業服務法」規定，將分別裁處最高金額50萬及15萬元。

勞動局也已第一時間與員工自救會聯繫，14日辦理首場說明會，協助受害員工申請調解、工資墊償等相關程序。

北市勞動局強調，本案涉及勞工人數眾多，本局自案發以來全程主動應對、依法嚴查並即時啟動各項協助機制，絕無謠言所稱怠惰不作為，呼籲外界立即停止散布不實訊息，避免引起不必要之社會誤解或影響後續權益申請程序。

勞動局表示，本局依「依法究責、積極協助」原則，對違法業者絕不寬貸，全力確保每一位受影響勞工之權益。依「大量解雇勞工保護法」第4條規定，事業單位如有大量解雇計畫，應於解雇之日起60日前通知主管機關並提報計畫書，以及「就業服務法」第33條規定，雇主應於員工離職前10日辦理資遣通報；全真瑜珈公司均未依規定辦理，已明顯違法，本局將依法嚴懲最高罰鍰金額50萬元及15萬元。

勞工權益協助部分，勞動局表示，根據勞保局資料，全真114年在全國各地之勞工共500餘人，全國工資總額近3200萬元，但勞保資料無法區分縣市別，本局7日已聯繫全真瑜珈公司員工自救會（成員約300人），後續並規劃辦理3至4場說明會，協助勞工調解、工資墊償等相關行政流程，提供實質的協助；若後續需進行訴訟，亦將依勞工權益基金規定，提供裁判費及律師費補助。

另就業服務處轄下有7個就業服務站，可協助勞工辦理失業認定，並轉請勞動部勞工保險局核發失業給付，亦提供職涯輔導、就業媒合與轉職資源等協助勞工。

勞動局重申，針對外界稱本案辦理程序時程之質疑，均屬錯誤且與事實不符。全真瑜珈公司營業地點遍及台北、新北、桃園、台中、嘉義等縣市，本局於5月接獲陳情後，即啟動初步查核程序，釐清具體事業單位所在地與勞動關係範圍，以利依法執行後續檢查，並於5月29日主動立案調查，6月2日派員前往勞檢、認定違反「勞動基準法」遲付薪資規定，後續並裁處在案，全程於法定程序內完成；另自6月5日起受理勞工申請勞資爭議調解，截至10月8日為止，有75名勞工提出申請，本局持續受理並辦理相關程序中，無怠慢及遲未裁處之情事。

另有關受害勞工已陸續取得全真瑜珈公司開立之「非自願離職證明」，本局亦主動於7日向勞動部建議，因全真瑜珈公司開立之非自願離職證明書上所載離職原因「休業」，屬刻意規避給付資遣費之錯誤行為，應視同「歇業」，以利勞工申請工資墊償；勞動部已發文指定本局為本案大量解僱主管機關。本局將依此權責，積極辦理後續工資墊償、失業給付及法律協助等事宜，確保勞工權益即時受到保障。

知名連鎖品牌「TRUE YOGA 全真瑜珈健身」無預警歇業，日前也有受害廠商代表在立法院舉行記者會，呼籲中央及地方各主管機關積極協助受害者，莫讓民眾求助無門。記者許正宏／攝影
知名連鎖品牌「TRUE YOGA 全真瑜珈健身」無預警歇業，日前也有受害廠商代表在立法院舉行記者會，呼籲中央及地方各主管機關積極協助受害者，莫讓民眾求助無門。記者許正宏／攝影

全真 瑜珈 離職

延伸閱讀

新北消保官協調全真瑜珈 會員可限時取回私人物品

全真瑜珈停業會員欲退費 銀行提醒可申請信用卡爭議款

全真瑜珈倒閉...世界健身（2762）、柏文（8462）受惠轉約？專家：短線題材

保障勞權 北市籲全真瑜珈勞工取得薪資債權文件

相關新聞

百威黑心豬腸流竄全台！北市府勒令停業 6月起曾去過這些店家要注意

屏東百威食品黑心豬腸流竄全台，部分豬腸流向北市。北市衛生局今表示，百威食品登記在北市，經完成調查，就業者違法使用工業級雙...

娜克莉颱風最快周六迴轉 國慶連假這日水氣增加3地防大雨

輕度颱風娜克莉將走哈隆颱風路徑，預估周六至下周一接近日本南方海面，之後往東北方向迴轉，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，娜克莉...

台鐵336名員工春節休假遭記曠職「行政訴訟敗訴確定」台鐵產工說話了

台鐵產業工會2017年春節發起依法休假活動，事後有336人被送考成委員會記過，原一審判工會部分勝訴，勞動部、台鐵公司上訴...

不是酒！研究揭「1飲品」讓肝病死亡率暴增 專家驚呼：太多人每天喝

別以為「無糖」就等於健康！最新研究驚人發現，無論是氣泡飲與無糖汽水，都可能與嚴重肝臟疾病有關，專家警告...

全真瑜珈倒閉…違反2法遭罰65萬 下周二起說明會助勞工求償

北市勞動局表示，全真瑜珈未依規定辦理大量解僱與資遣通報程序，已違反「大量解僱勞工保護法」及「就業服務法」規定，將分別裁處...

桃機三航廈北登機廊廳預計年底開放 上千燈具組裝難耗時6個月才完工

桃園機場第三航廈建設工程正如火如荼進行中，桃園機場北登機廊廳預計今年底完工開放，預計每年可多容納580萬人次，目前北登機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。