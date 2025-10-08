不是酒！研究揭「1飲品」讓肝病死亡率暴增 專家驚呼：太多人每天喝

別以為「無糖」就等於健康！最新研究驚人發現，無論是一般含糖飲料，還是標榜「零糖」的氣泡飲與無糖汽水，都可能與嚴重肝臟疾病有關，專家警告這類飲品恐正悄悄損害人體健康。

根據英國媒體《UNILAD》報導，現代人飲用氣泡飲已成為日常習慣，無論是餐桌上一杯檸檬氣泡水、水果風味汽水，或是用來取代酒精飲品的碳酸飲料，都深受歡迎。然而專家警告，不論是摻入奶油與糖漿的「髒汽水」（Dirty Soda），還是號稱無糖的可樂，只要含有糖或代糖成分，都可能對健康帶來潛在風險。

這項於近日歐洲腸胃學會週（UEG Week）上公布的研究顯示，不論是含糖飲料，還是標榜低糖、無糖的氣泡飲，都與「代謝功能異常相關脂肪性肝病」（MASLD，原稱非酒精性脂肪肝病）風險上升有關。根據美國克里夫蘭診所說明，MASLD是全球最常見的慢性肝病之一，主因是肝臟內脂肪過度堆積，長期可能導致肝臟發炎。患者常出現右上腹疼痛、食慾下降與體重意外減輕等症狀。

這項研究由大陸蘇州大學附屬第一醫院胃腸科研究生Lihe Liu領導，團隊透過多次「24小時飲食回顧問卷」追蹤受試者的飲品攝取狀況，進一步分析汽水飲用量與代謝功能異常相關脂肪性肝病（MASLD）、肝脂肪堆積及肝臟相關死亡率之間的關聯性。

研究結果顯示，經常飲用含糖飲料的人，罹患代謝功能異常相關脂肪性肝病（MASLD）的風險增加約60%；而偏好低糖或無糖飲品者，風險同樣上升約50%。在長達10.3年的追蹤期間，共有1,178名參與者被診斷為MASLD，另有108人因肝臟相關疾病不幸過世。

更令人憂心的是，研究發現「低糖或無糖汽水」的攝取與肝病死亡風險呈現顯著關聯，甚至高於一般含糖汽水。雖然含糖汽水與肝臟相關死亡率之間的關係不明顯，但兩種類型的汽水都與肝臟脂肪含量上升有正相關，顯示其對肝臟健康的潛在危害不容忽視。

研究負責人Lihe Liu表示，「低糖與無糖飲品的健康爭議已存在多年，雖然許多人認為這些『無糖替代品』較為健康，但實際上，它們與含糖飲料一樣被廣泛飲用，其對肝臟健康的長期影響仍缺乏充分了解。」

他進一步說明，研究發現，即使每天僅飲用一罐無糖汽水，也可能提高罹患代謝功能異常相關脂肪性肝病（MASLD）的風險。這類含人工代糖的碳酸飲品可能改變腸道菌相、影響飽足感、刺激對甜食的渴望，甚至促使胰島素分泌增加，進而對代謝及肝臟健康造成不良影響。

Lihe Liu強調，這項研究結果打破了大眾對氣泡飲「無害」的既定印象，提醒社會應重新檢視這類飲品在飲食與肝臟健康中的影響，特別是在代謝功能異常相關脂肪性肝病（MASLD）已成全球健康議題的情況下。研究團隊呼籲，長期飲用汽水者應盡量減少含糖及人工代糖飲料的攝取。Lihe Liu也補充表示，「白開水仍是最健康的選擇，不僅能降低代謝負擔，還可預防肝脂肪堆積，維持身體水分平衡。」

