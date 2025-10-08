娜克莉颱風最快周六迴轉 國慶連假這日水氣增加3地防大雨

輕度颱風娜克莉將走哈隆颱風路徑，預估周六至下周一接近日本南方海面，之後往東北方向迴轉，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，娜克莉對台灣沒有影響，但明、後2天受到東北季風影響，迎風面降雨較多，周六水氣增加，降雨範圍再擴大，之後水氣減少。

黃恩鴻說，娜克莉颱風今下午2時生成，未來路徑跟哈隆颱風一樣，先偏西北到日本南方海面，再往東北方向轉，預計周六至下周一（11至15日）最接近日本南方海面，對台灣沒有影響；另本周末南海附近仍有熱帶擾動發展機率，但不確定性極高，且距離台灣較遠，對台灣沒有影響。

針對未來1周天氣，黃恩鴻指出，明、後（9、10日）2天受到東北季風影響，基隆北海岸、宜蘭、恆春半島降雨較多，花東、大台北則有零星降雨，其他地區為晴到多雲的天氣，午後苗栗以南山區、南部地區有局部短暫雨。

周六至下周三（11至15日）東北季風減弱，環境風場轉為東風，但周六水氣較多，基隆北海岸、東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴的天氣，午後中南部、其他山區有雷陣雨。

周日至下周三（12至15日）東半部、恆春半島有零星短暫降雨，午後中南部、其他山區有局部短暫雷陣雨。

溫度部分，黃恩鴻表示，明天桃園以北、東半部高溫略降，大致為31至33度，其他地區高溫仍有32至34度，南部局部高溫上看36；周五高溫又回升，各地都有32至34度。

黃恩鴻提及，下周末有機會迎來另一波較強東北季風，屆時溫度降幅會較明顯。