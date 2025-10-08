鼻噴式流感疫苗登場 北市：適用兒少須自費1600元

北市衛生局今天表示，公費流感疫苗已開始接種，今年台灣首次引進鼻噴式流感疫苗，適用2歲到未滿18歲兒童與青少年，重度免疫功能低下族群不建議使用，須自費約1600元。

10月開始打公費流感疫苗，台北市立聯合醫院仁愛院區發布新聞稿指出，今年台灣首次引進鼻噴式流感疫苗，不須打針，可以減低孩子恐懼。

北市聯醫說明，與傳統注射型不同，鼻噴式疫苗使用減毒的活病毒，病毒被改造得極為弱化，只能在鼻腔黏膜短暫複製，不會引發肺炎或重症；原理是模擬自然感染，好像病毒從鼻腔入侵，讓免疫系統產生保護力。

北市聯醫提醒，今年台灣核准的適用對象是滿2歲到未滿18歲的兒童與青少年；因為鼻噴疫苗是活病毒，即便致病力很弱，對重度免疫功能低下族群，例如血液腫瘤患者，仍不建議使用，建議選擇注射型不活化疫苗較為適合；如果正在使用免疫相關藥物的族群，可經醫師評估討論後決定是否使用。

仁愛院區小兒科主治醫師宋季純告訴中央社記者，目前衛福部疾管署公費疫苗計畫尚未納入鼻噴式流感疫苗，想要替孩子選擇鼻噴疫苗要自費，約新台幣1600元。

此外，北市聯醫補充，因鼻噴疫苗是減毒活性疫苗，若要與其他活性減毒疫苗，例如水痘、日本腦炎疫苗等一起施打，則視疫苗種類建議同一天不同部位，或至少間隔1個月以上施打；若與其他不活化疫苗，例如肺炎鏈球菌疫苗一起使用，則沒有時間隔限制。