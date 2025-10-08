聽新聞
桃機三航廈北登機廊廳預計年底開放 上千燈具組裝難耗時6個月才完工
桃園機場第三航廈建設工程正如火如荼進行中，桃園機場北登機廊廳預計今年底完工開放，預計每年可多容納580萬人次，目前北登機廊廳的工程已進入最後階段，航廈內的Halo燈具、登機門、電走道、電扶梯及空橋等設施正進行整合測試中。機場公司今天透露，因北登機廊廳高達13公尺的挑高設計，裝設1,488組Halo燈具成為巨大挑戰。
機場公司指出，桃園機場第三航廈北登機廊廳裝設的1,488組Halo燈具，將照明、空調、廣播、消防、WIFI基地台等5大功能集於一身，但北登機廊廳樓高13公尺讓組裝過程充滿挑戰，施工團隊特別引進專用施工架，再從地面以吊車吊運至三樓平台，隨後再以人力搬運至12公尺高的鷹架進行安裝。工程人員逐一測量各柱位與Halo燈具間的距離，以避免累計誤差影響整體排列效果，耗時6個月才裝設完畢。
機場公司說明，Halo燈具的高質感金屬外殼更特別選用中鋼生產的「熱浸鍍鋅鋼板」，具有成型穩定性高、變形率小，後加工精度高、完成表面平順等特性，再利用Halo燈散發柔和光影層次的特性，搭配開放廊廳引導視線向上延展，營造寬闊通透的空間感。
