高雄本土登革熱再現新病例 30歲女確診市府擴大疫調採檢156人
高雄市本土登革熱疫情再添1例。衛生局今公布楠梓區30多歲本國籍女子10月7日因發燒、肌肉痠痛及骨頭痛就醫，醫師警覺後快篩NS1陽性，後送醫院隔離治療，今日確認為第一型登革熱。累計全市確診達13例。衛生局強調，該型別與日前鼓山區群聚疫情不同，已針對個案居住及工作地擴大疫調採檢156人，暫未發現其他疑似病例，檢體已送疾管署進行基因定序追查來源。
市府防疫團隊立即啟動地毯式孳生源清除與噴藥滅蚊，共查獲69個積水容器，其中10個驗出病媒蚊孳生，已依傳染病防治法開單告發，最高罰1萬5000元。
衛生局提醒，登革熱潛伏期3至8天，感染者於發病前1日至後5日都有傳染力。近期曾到楠梓翠屏、仁昌、宏昌、加昌、瑞屏、金田等里民眾，如出現發燒、頭痛、關節痛或出疹等症狀，應立即就醫快篩，並主動告知活動史，醫師也須提高警覺，主動詢問TOCC並通報。
