高雄本土登革熱再現新病例 30歲女確診市府擴大疫調採檢156人

隨著2023年底台北大巨蛋啟用後，為東區商圈帶來碩大的變化，也帶動台灣多個縣市跟進孵蛋，開啟「巨蛋時代」，台中、新北今年也準備加入行列，分別開始規畫動工蓋巨蛋。究竟小小的台灣島嶼上擁有多少顆「蛋」？全台目前已有17座巨蛋，其中10座正在營運，7座正準備孵蛋」。 據全台巨蛋數據顯示，目前全台已有8個縣市有蛋，最多的是台北市和桃園市，各有兩座，不過未來桃園正在規畫中的巨蛋完工後，桃園將有4座巨蛋；而目前正在營運的巨蛋中，造價最高的是台北大巨蛋，巨蛋主體花費161億元、整體園區413億元，但目前正在規畫中的桃園航空城巨蛋有望拉高天花板，預計將投資超過500億元。在座位數方面，目前最多的是台北大巨蛋的40575席，之後有機會被新北大巨蛋的預計5萬席次給超越，而最少的是金門小巨蛋的3500席。 《聯合新聞網》統整出，全台巨蛋各個看點與特色。

2025-10-08 17:40