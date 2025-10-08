「彰化行」APP上線 一鍵掌握2025台灣設計展全攻略

2025台灣設計展在彰化，共有三大展區，展期從10月10日至26日共17天，專屬導覽APP「彰化行」已在App Store及Google Play雙平台上架，展區導覽、展覽資訊、交通接駁與活動推薦等多項功能，全面開放民眾免費下載使用。

「彰化行」APP透過強大的互動地圖功能，整合所有展館與服務設施資訊，民眾只需一鍵即可查詢展覽地點、導航路線、活動時間及接駁站點。

APP中的「場館展覽」功能，詳細介紹各展區展館與展出內容，從彰化市的「總行」、鹿港的「平安行」，至南彰化的「田尾行」，都能清楚查詢展覽時間、地點與策展主題。

APP也提供語音導覽服務，讓使用者彷彿隨行有專人解說，深入了解每件作品背後的創作理念與設計故事。使用者可將有興趣的展覽加入「我的最愛」，自動生成個人化行程，輕鬆規劃參觀動線。

此外，「彰化行」APP每日更新展期間的熱門活動、市集資訊，供民眾即時掌握當日亮點，也提供高鐵、台鐵轉乘指引、免費接駁車路線與停車資訊，整合所有交通選項與場館開放時間，打造無縫接軌的參觀體驗。

為協助不同需求的觀展者規劃行程，APP內也設計多條官方推薦路線，包含「一日遊」、「二日遊」及「三日遊」，涵蓋不同主題與展區特色，協助民眾深入體驗彰化的文化與設計魅力。相關資訊可搜尋：

彰化行android：https://www.2025changhuahang.com/android

彰化行ios：https://www.2025changhuahang.com/iOS