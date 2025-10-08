返鄉出遊還沒買票？台鐵國慶連假再加開6列次 9日開放訂票
國慶連假將至，台鐵公司今天宣布，10月11日至12日再加開6列次，可再增加座位數共計2896個，9日凌晨0時起開放訂票。
因應國慶連續假期疏運旅客需要，台鐵先前公告在10月9日起至13日間，全線加開各級列車共104班，今天發布新聞稿公布再加開6列次資訊。
台鐵表示，10月11日至12日加開七堵=彰化EMU3000型自強號4列次、10月12日加開樹林=花蓮普悠瑪號2列次，可再增加座位數共計2896個，整體運能較平日增加6.1%。
台鐵指出，這次再加開班次預計在9日凌晨0時起同步開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票，歡迎旅客多加利用，相關加開列車車次、時刻，即日起可於台鐵官網及「台鐵e訂通」APP查詢。
