裁罰書已寄出！「故意違規」加工大腸 食藥署重罰百威公司5400萬元

屏東縣百威食品有限公司，涉嫌以工業用雙氧水加工豬大腸，產品流向違規品項流向台北市、桃園市、高雄市、屏東縣4縣市，衛福部長石崇良今天上午承諾重罰5千萬以上罰鍰。衛福部食藥署指出，已於今天寄出裁罰書，考量百威公司明知工業用雙氧水不得用於食品加工，卻「故意違規」，已嚴重破壞社會秩序安定，重罰5千4百萬元罰鍰。

食藥署南區管理中心主任魏任廷說，食藥署今天重罰百威食品有限公司，考量其使用工業級雙氧水加工豬大腸，且雙氧水容器外包裝已明確以大字樣標註「工業級、禁止用於食品」等文字，業者屬故意違規，將工業用雙氧水用在食品加工，且下游產品流向多縣市，影響重大，嚴重破壞社會秩序安定，審酌情節後，今天寄出裁罰書，重罰5千4百萬元。

魏任廷表示，過去「食安法」違法案件，多交由地方政府執行裁罰，但本次由於百威公司被查到使用雙氧水加工豬大腸的作業場所位於屏東縣，但公司門牌號碼登記於台北市，而查扣近一噸違規品項的倉儲，則位於新北市，為加速作業流程，直接由衛福部予以裁罰。業者涉嫌使用工業用雙氧水加工食品，有刑事責任，地檢署持續偵辦中，依法最高可處7年以下有期徒刑，併科8千萬罰金。

食藥署追蹤違規豬腸流向，除於百威公司作業場所及倉儲，封存12604公斤產品，另已追查下架2430公斤，後續將予以銷毀。不過，合計已有784公斤產品已被售出，恐已被民眾吃下肚。魏任廷指出，為防堵相關案件發生，食藥署今年10月5日起啟動加工豬腸產品抽驗，截至7日共在全國抽驗577家業者，抽驗產品共120件，目前檢驗結果104件合格，其餘案件尚在檢驗中。