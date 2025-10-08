TPASS 2.0 Plus案規劃中 客運業者：樂觀其成

快訊

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
為減輕通勤交通負擔，並吸引民眾搭乘國道客運，交通部公路局正在規畫TPASS 2.0 Plus案。聯合報系資料照
為減輕通勤交通負擔，並吸引民眾搭乘國道客運，交通部公路局正在規劃TPASS 2.0 Plus案，針對行駛里程70公里以上的中長程國道客運、東部客運再祭出更多優惠。客運業者對此表示樂觀，並普遍認為可有效吸引乘客多搭乘公路客運。

規劃中的TPASS 2.0 Plus案，總計有85條路推出TPASS 2.0+優惠，每月搭2次回饋15%、4次以上回饋30%，等於台北至新竹來回可省45元，若加上連假優惠最低可省147元。

和欣客運經理林景鴻表示，針對公路局近期推動的新政策，和欣客運將全力配合執行。他指出，該政策對經常搭乘公路客運的乘客而言，票價優惠幅度相當可觀，「大約搭乘四趟就能達到優惠門檻，折扣後票價非常划算」，可望吸引更多旅客使用大眾運輸。

林景鴻進一步指出，從業者角度來看，新政策不僅能回饋常客，也有助於提升整體運量，預期將對公路客運市場帶來正面效益。他強調，和欣客運將持續配合政府政策，提供更便捷與優惠的乘車服務，鼓勵民眾以實際行動支持綠色交通。

國光客運總經理任季男也表示，樂觀其成公路局將推動的這項新政策，推估未來應有效吸引更多民眾願意來搭乘國道公路客運。

國道客運 TPASS

