2050淨零關鍵「二氧化碳捕捉封存管理辧法」 最快11月可預告

為達成2050年淨零排放目標，二氧化碳捕捉後封存（CCS）為減碳及淨零排放目標關鍵措施之一。環境部表示，今年11月將預告「二氧化碳捕捉後封存管理辧法」，並提出封存核准許可申請，也指出明年碳費開收後，將有助相關技術的發展。

環境部今舉辦「二氧化碳捕捉後封存（CCS）國際論壇」，邀請日本專家學者來台，分享其在CCS技術研究、政策制定與實務應用方面的最新成果，促進相關領域的交流學習及經驗分享。

環境部氣候變遷署長蔡玲儀表示，國際能源總署（IEA）建議，2030年後全球需要包含碳捕捉後封存在內的新技術達成淨零，雖距離2030年還有一段時間，但現在就應有相關動作，環境部正擬定「二氧化碳捕捉後封存管理辧法」，預計今年11月可預告。

蔡玲儀指出，今年政府已提出國家新的減碳目標，2035年整體減碳量要較基準年2005年減少最高40%，目前擬定2030年須封存176萬噸二氧化碳，2032年則上升到400萬噸，2035年更要達600萬噸。

環境部氣候變遷署組長陳宜佳表示，目前正在擬定的「二氧化碳捕捉後封存管理辦法」，目的在規範封存場址通過環評後，必須向環境部申請並取得封存核准，封存作業期間須嚴格監測和申報，其中也包含補救措施等，封井後仍須監測及申報至少20年。

蔡玲儀補充，碳捕捉、運輸、封存整體下來的成本相當高，國際上也不斷在技術發展的進展上降低成本，但重中之重是把產業鏈給建構起來，今年11月預告碳封存管理辦法草案會是目標，雖法規管轄範圍僅限於封存，不過整體碳捕捉封存的推動，跨部會合作的旗艦計畫也不可缺乏。

台大環工所兼任助理教授劉銘龍指出，截至去年統計，全球營運中的碳捕捉後封存場有50處，預估每年可封存二氧化碳可達84.3百萬噸，雖台灣尚無碳捕捉後封存場域，不過可借鏡日本經驗來加速推動，而碳捕捉後封存技術應著重應如鋼鐵、水泥、石化等較難減排的產業別。