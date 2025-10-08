行道樹修剪不當易折損 林試所開課教「三刀法」

快訊

中央社／ 台北8日電

行道樹在環境綠化扮演重要角色，農業部林業試驗所發現，許多行道樹常因修剪不當折損更快，颱風來時更易傾倒造成危害，因此開始提供教育訓練，教授正確修剪的「三刀法」。

林試所今天舉行記者會，宣布種樹諮詢戶外教室開跑，在太麻里研究中心的樹藝場域，現場教授如何以正確的「三刀法」修剪行道樹，避免行道樹的樹皮被撕裂形成傷口，導致樹木易因病菌感染變得脆弱，禁不住颱風的侵襲而傾倒。

林試所所長曾彥學說明，林試所在民國111年就成立「全國種樹諮詢中心」，提供國內修剪指引推廣；太麻里研究中心的樹藝場域，除進行研究及辦理樹藝研習交流活動，也建立教學示範區，栽種茄苳、樟樹、苦楝和欖仁等經常用於教學的行道樹。

林試所示範的正確樹木修剪課程，包括從苗圃階段稚樹進行單主幹結構修剪、成樹冠幅的維持修剪、因應風災樹木折損後的復原修剪；其中，單主幹結構修剪，是採取避免樹皮因枝幹太重而被撕裂的「三刀法」。

太麻里研究中心副研究員葉定宏負責實務教導樹木修剪，他說，過去景觀樹木的修剪模式，是依據公園綠地等生長腹地寬廣的場域所建立，較少以長期觀點，考量法定道路淨空範圍；當樹木量體成熟後，較不易控制樹冠幅大小與維持樹枝分歧結構，也提高修剪難度與成本，現在推廣單主幹結構修剪，讓行道樹可以健康成長、堅守崗位。

另外，葉定宏說，在樹苗生產的苗圃端，就先塑造單一主幹且側枝分歧狀態良好的優型樹苗，出栽至公路現場時，接續維護的修剪人員，只需依照既有的側枝分歧結構進行修剪，可加快作業時間；同時避免行道樹較低位的側枝長太粗，未來造成用路安全必須移除時，樹木主幹上才不易有太大的傷口。

