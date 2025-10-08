東北季風來襲！國慶連假這天降雨擴大 下周冷空氣南下有感降溫

快訊

中央社／ 台北8日電
氣象署表示，11日是一周水氣最盛的1天，降雨範圍擴大，北、東部防雨。聯合報系資料照
氣象署表示，明天、國慶日仍受東北季風影響、但持續減弱，迎風面有局部短暫陣雨；11日是一週水氣最盛的1天，降雨範圍擴大，北、東部防雨；預估18、19日可能會有下一波北方冷空氣南下，將明顯降溫。

中央氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，明天、10日仍受東北季風影響，但逐日減弱，基隆北海岸、宜蘭地區及恆春半島有局部短暫陣雨，花東地區及大台北有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後苗栗以南山區及南部地區有局部短暫雷陣雨。

黃恩鴻提到，明天桃園以北、東半部地區高溫約攝氏31至33度，其他地區約32至34度，南部仍要注意可能出現局部36度以上的高溫。

黃恩鴻提醒10日前適逢年度大潮，新北至台中沿海、澎湖、金門與馬祖漲潮期間水位偏高，須防海水倒灌與局部淹水等狀況；另外，11日在基隆北海岸及馬祖有長浪發生。

黃恩鴻指出，11日偏東風，是未來一週水氣最多的1天，降雨範圍擴大，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

黃恩鴻表示，12至15日水氣減少，東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

黃恩鴻說，海面上有2個颱風，首先是強颱哈隆，預估將從日本南方海面朝東北方向移動，雖然不直接侵日，但移動過程中可能讓日本本州一帶天氣不穩定；另外在今天下午生成的輕颱娜克莉，預測將沿著與哈隆類似的路徑，在日本南方海面往東北方大迴轉，對台灣沒有直接影響。

黃恩鴻說，觀察週末在南海一帶可能還會有新的熱帶系統發展，但是否有機會增強為颱風則仍有不確定性，預估將朝海南島方向移動，對台灣沒有直接影響。

至於下一波東北季風，黃恩鴻指出，目前資料顯示18、19日因太平洋高壓減弱東退，因此北方冷空氣將會南下，預估與現在白天的高溫會有明顯落差，至於冷空氣強度會達東北季風或更強，仍有待進一步觀察。

