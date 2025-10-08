國慶看101煙火注意！北捷備戰疏運 往象山適時過站不停

快訊

中央社／ 台北8日電

台北101將在國慶日施放煙火搭配無人機展演，北捷呼籲民眾搭乘捷運前往，並提醒當天晚間台北101/世貿站將執行旅客分流措施，往象山站列車則視人潮狀況適時過站不停。

2025年台北101國慶展演將在10日晚間10時登場，除全棟煙火施放外，還有500台無人機在南山A21基地上空編隊群飛。

台北捷運公司今天發布新聞稿說明疏運措施，並呼籲旅客多加利用板南線及淡水信義線前往欣賞煙火。

北捷說明，台北101/世貿站當晚9時20分起執行分流措施，引導旅客往1及2號出口，接著在晚間9時30分封閉4號、5號出口。待煙火施放完畢，4號出口維持封閉，開放3號、5號出口供旅客進出。

班次部分，北捷表示，當天晚間淡水信義線北投至大安區間車將延駛至象山，班距4至4.5分鐘，並自晚間9時30分至10時20分適時過站不停，散場時也會視人潮狀況加密班距。板南線維持假日班距約3.5分鐘，並依人潮狀況機動調整。

台北市交通局提醒，101周邊當天將自晚間5時起分階段實施車行管制，四周人行道則自晚間9時起禁止行人駐留，建議參加活動的民眾搭捷運至國父紀念館站或市府站，步行至國父紀念館園區及府前廣場2處最佳觀賞區。

