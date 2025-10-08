全真瑜珈無預警歇業會員私人物品無法取 新北消保官公告2取物時間

快訊

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
全真瑜珈公告自10月1日起停止營業，新北市消保官接獲許多中和館及汐止館全真會員陳情，表示因業者大門深鎖無法取回私人物品。圖／新北市法制局提供
全真瑜珈公告自10月1日起停止營業，新北市消保官接獲許多中和館及汐止館全真會員陳情，表示因業者大門深鎖無法取回私人物品，消保官與中和館、汐止館人員及大樓物業管理公司協調後，相關業者已配合開放供會員取回私人物品時段，並請會員準備好文件及物品，以加速領取過程。

消保官指出，全真瑜珈於9月30日上午9時公告，自10月1日起停止營業，並辦理歇業解散破產清算等程序後，消保官立即於9時30分趕往中和館行政調查，該分館於10時開門後陸續有會員進場運動，並取回私人物品。

然而，部分會員於10月1日後至汐止館或中和館，則發現鐵門深鎖，無法取回放置於保管櫃內私人物品。消保官立即連繫全真瑜珈2分館的連絡人及大樓物業管理機構，兩家物業管理機構均表示，正與法務部門研議協助會員順利取回物品作法，並將儘速向會員公告取物流程。

消保官表示，中秋連假過後，兩家物業管理公司已向消保官回報協助會員取回私人物品方式，中和館將於10月9日下午2時至5時開放分館，供會員取回私人物品，會員應攜帶個人身分證件，至南山威力購物廣場8樓全真瑜珈入口處，經現場物業管理人員登記後，陪同進入館內取回私人物品。

至於全真瑜珈汐止館則定於10月15日晚上6時至8時，開放現場供會員取回私人物品，當日請該館會員攜帶鑰匙及個人身分證件至該館入口處，現場會有業者人員及物業管理人員協助私人物品取回事宜。

消保官呼籲，尚未取回私人物品之會員，應依照上述公告時間準時前往現場取回私人物品，並務必攜帶個人身分證明文件及鑰匙，如該時段不方便親至現場而請人代為領取，代領人也應出具委託書供現場人員核對，以利程序之進行。

全真瑜珈公告自10月1日起停止營業，新北市消保官接獲許多中和館及汐止館全真會員陳情，表示因業者大門深鎖無法取回私人物品。圖／新北市法制局提供
全真瑜珈公告自10月1日起停止營業，新北市消保官接獲許多中和館及汐止館全真會員陳情，表示因業者大門深鎖無法取回私人物品。圖／新北市法制局提供

