新北消保官協調全真瑜珈 會員可限時取回私人物品

全真瑜珈日前在無預警停止營業後就大門深鎖，會員難入內取回私人物品。新北消保官在會員陳情下與業者協調，中和館9日、汐止館15日限時開門供會員取回私人物品。

新北市法制局今天發布新聞稿指出，全真瑜珈於10月1日起停止營業後，消保官接獲許多會員陳情稱因業者大門深鎖無法取回私人物品。

法制局表示，經消保官與全真瑜珈中和館、汐止館人員及大樓物業管理公司協調後，業者將配合開放特定時段供會員取回私人物品。

法制局表示，中和館將於10月9日下午2時至5時開放分館供會員取回私人物品，會員應攜帶個人身分證件至南山威力購物廣場8樓全真瑜珈入口處，經現場物業管理人員登記後，陪同進入館內取回私人物品。

法制局表示，汐止館於10月15日晚上6時至8時開放現場供會員取回私人物品，當日請該館會員攜帶鑰匙及個人身分證件至該館入口處，現場會有業者人員及物業管理人員協助私人物品取回事宜。

消保官表示，全真瑜珈中和館及汐止館會員應依照上述公告時間準時前往現場取回私人物品，並務必攜帶個人身分證明文件及鑰匙，如該時段不方便親至現場而請人代為領取，代領人也應出具委託書供現場人員核對，以利程序之進行。