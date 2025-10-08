快訊

末日將至？富爸爸作者清崎：快增持「四種資產」美元儲戶是輸家

「董娘回家了！」 失聯16天 砂石場員工挖到老闆娘遺體

進駐北士科卡關 經濟部長龔明鑫：輝達稱「不排除其他地方」

新北消保官協調全真瑜珈 會員可限時取回私人物品

中央社／ 新北8日電

全真瑜珈日前在無預警停止營業後就大門深鎖，會員難入內取回私人物品。新北消保官在會員陳情下與業者協調，中和館9日、汐止館15日限時開門供會員取回私人物品。

新北市法制局今天發布新聞稿指出，全真瑜珈於10月1日起停止營業後，消保官接獲許多會員陳情稱因業者大門深鎖無法取回私人物品。

法制局表示，經消保官與全真瑜珈中和館、汐止館人員及大樓物業管理公司協調後，業者將配合開放特定時段供會員取回私人物品。

法制局表示，中和館將於10月9日下午2時至5時開放分館供會員取回私人物品，會員應攜帶個人身分證件至南山威力購物廣場8樓全真瑜珈入口處，經現場物業管理人員登記後，陪同進入館內取回私人物品。

法制局表示，汐止館於10月15日晚上6時至8時開放現場供會員取回私人物品，當日請該館會員攜帶鑰匙及個人身分證件至該館入口處，現場會有業者人員及物業管理人員協助私人物品取回事宜。

消保官表示，全真瑜珈中和館及汐止館會員應依照上述公告時間準時前往現場取回私人物品，並務必攜帶個人身分證明文件及鑰匙，如該時段不方便親至現場而請人代為領取，代領人也應出具委託書供現場人員核對，以利程序之進行。

全真 瑜珈 消保官

延伸閱讀

全真瑜珈停業會員欲退費 銀行提醒可申請信用卡爭議款

主題「變。CHANGE」 新北汐止夢想嘉年華10月11日踩街趣

接人行道地面破損難行 新北汐止大同路、保新街口要鋪平

全真瑜珈停業 新北：提供會員法律諮詢服務

相關新聞

輕颱「娜克莉」今下午2時生成 未來路徑及影響程度曝光

日本氣象廳指出，位於關島附近的熱帶性低氣壓，已增強為今年第23號颱風「娜克莉」（Nakri，柬埔寨命名），中央氣象署下午...

顏正國肺腺癌病逝…為何發現總是晚期？ 醫揭肺腺癌此特點難防

「好小子」顏正國罹患肺腺癌病逝，享年50歲。為何肺癌一發現，總是晚期？重症醫師黃軒於臉書表示，臨床上，總有病人或家屬難以...

流感病毒抗藥性翻倍？ 台大專家：克流感治療仍惡化 應懷疑染上抗藥株

媒體報導，第一線醫師反應流感抗病毒藥物抗藥性提升，衛福部疾管署急忙澄清，稱流感H1N1病毒株，對公費抗病毒藥物克流感、瑞...

台灣常見4大水源潛藏神經危機！醫警告：這些「天然水」恐致命

在日常生活中，許多人誤以為看起來清澈的天然水源就是安全無虞，卻忽略了這些未經處理的水體可能藏有致命風險。

顏正國肺腺癌病逝…不吸菸也中鏢？研究揭「1飲食習慣」恐成隱形推手

藝人顏正國於7日因肺腺癌末期病逝，享年50歲，震驚演藝圈與社會大眾。這起令人惋惜的逝世，不僅讓人懷念他過去的作品與人生軌跡，更再次引起社會對「肺腺癌成因」的關注。

全真瑜珈無預警歇業會員私人物品無法取 新北消保官公告2取物時間

全真瑜珈公告自10月1日起停止營業，新北市消保官接獲許多中和館及汐止館全真會員陳情，表示因業者大門深鎖無法取回私人物品，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。