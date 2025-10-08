年度足部健康盛會 日本權威阿部薰、原田繁11月16日北榮開講

快訊

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
年度最強足部健康盛會，日本權威阿部薰與原田繁，11月16日北榮開講。圖／取自2025國際足鞋學術研討會

您是否正為孩子的選鞋、足部健康困擾？想要為寶貝打下最穩固的成長基礎？台北榮總復健部11月16日隆重邀請到兩位在日本足部醫學界有著「秒殺級」人氣的重量級人物，原田繁（Shigeshige Harada）是日本FHA（Footwear Health Association）首席研究員，專精於小兒鞋子的設計與挑選。他的專業見解，將讓您徹底掌握如何為孩子挑選「對的鞋」，告別錯誤選鞋的風險。

還有阿部薰教授（Kaoru Abe）是新瀉醫療福祉大學教授，更是日本足部醫學的權威級人物。他的深度解析，能幫助您從醫學角度，理解兒童足部發展的奧秘與護理重點。

在全球醫學與足部健康領域的高度關注下，此為最受矚目的盛會，阿部薰教授與原田繁先生，將率領20多位日本頂尖專家學者 蒞臨台灣，帶來最前沿的研究成果與臨床經驗。從小兒足部功能性成長到兒童選鞋的實用知識，將為家長與臨床醫療人員帶來滿滿的全新視野。

台灣方面更是集結台大、長庚、北榮的菁英團隊，帶來關於兒童足部發展、臨床診治與復健策略的深度分享，展現跨國專業交流的最高水準。主辦單位特地準備了台灣首席日文翻譯小組，提供最專業、流暢的同步翻譯，確保您能完全吸收兩位大師的精華內容。

阿部薰與原田繁大師在日本的演講場場爆滿，一票難求。這次首度來台，機會千載難逢，家長們絕對會收穫滿滿，為孩子的健康與未來奠定最佳基石。

早鳥優惠截止日期11月3日前。名額有限，請報名者從速唷。退輔會系統人員免費參加。非退輔會系統人員早鳥優惠中，錯過不再。不論您是醫師、治療師、護理人員，還是對兒童足部健康深感興趣的家長、老師，這都是一場不容錯過的國際級盛會。更重要的是，報名超值優惠。原價600元的入場費，還包含精美講義乙份及豐盛午餐券 。

立即點擊報名連結，搶佔限量席次（https://www.accupass.com/event/2509300807077299085760

日本 醫學 復健

