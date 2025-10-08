鼠蹊部鼓一包不是胖！小兒疝氣別輕忽 醫師提醒：拖越久風險越高

疝氣俗稱「脫腸」、「墜腸」，是一種常見但容易被忽視的疾病，特別在兒童族群中更需提高警覺。嘉義基督教醫院泌尿外科醫師李亞哲提醒，家長若發現孩子鼠蹊部或陰囊出現腫塊，不可掉以輕心，及早診斷、接受治療，才能避免併發症與危險。

疝氣的主要原因是腹腔壓力過高或腹壁先天薄弱，導致腸子或網膜從腹腔突出，形成鼠蹊部或陰囊腫塊。年長者、搬運重物的勞工是高風險族群，但小兒也不例外，其中又以男嬰與早產兒最為常見。最典型的型態為「腹股溝疝氣」，好發於出生後6個月至1歲間，男童的發生率約為女童的10倍，右側更為常見。

嘉義地區為傳統農業重鎮，小兒與成人疝氣個案並不少見。醫師李亞哲指出，小兒疝氣與胚胎發育時期未閉合的「腹膜鞘狀突」有關。這條連接腹腔與陰囊的通道若未閉合，就像一個小漏斗，容易讓腸子滑入陰囊，形成「間接型疝氣」。若未即時處理，可能演變為「嵌頓性疝氣」，造成腸阻塞甚至壞死，嚴重時恐危及生命。

3歲男童小宥（化名）就是典型案例。媽媽發現他在哭鬧或跑跳後，右側鼠蹊部會鼓起一包，立即帶往嘉基就醫。經診斷為腹股溝疝氣後，院方安排微創手術治療，整個過程僅約30分鐘，術後觀察1天即可返家，1周後恢復正常活動，父母終於放下心中大石。

李亞哲表示，目前微創手術技術已相當成熟，結合人工網膜與高階設備，不僅傷口小、疼痛低，併發症風險也大幅降低。他本人擁有豐富腹腔鏡經驗與美國進修背景，引進符合國際標準的手術術式，並為小病患量身打造治療計畫，幫助快速康復。