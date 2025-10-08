輕颱「娜克莉」今下午2時生成 未來路徑及影響程度曝光

日本氣象廳指出，位於關島附近的熱帶性低氣壓，已增強為今年第23號颱風「娜克莉」（Nakri，柬埔寨命名），中央氣象署下午3時51分也宣布，娜克莉已於今下午2時發展為輕度颱風，預測未來朝西北方向移動，對台灣暫時無直接影響。

目前太平洋上有2個颱風，分別是22號颱風「哈隆」及23號颱風「娜克莉」。哈隆今上午已增強為強颱，未來持續向東北轉東北東進行。

中央氣象署指出，哈隆對台灣天氣無直接影響，不過今、明兩天其外圍環流可能影響到日本關東的天氣，提醒這兩天前往日本旅遊民眾需多注意。

而娜克莉則往西北移動到琉球南方海面，未來朝日本南方海面移動，對台灣影響不大，未來台灣附近主要還是東北風或偏東風影響，迎風面水氣相對偏多。

氣象署表示，今、明兩天東北季風影響，周五東北季風減弱，整體偏東北風的環境，迎風面的基隆北海岸、東半部、恆春半島，降雨機率偏高。花東有零星降雨情況，午後在苗栗以南山區和南部地區注意午後雷陣雨。

周六轉為偏東風影響，水氣還是偏多，東半部降雨機率更高一點點，午後雷陣雨的範圍也會相對再廣一些。