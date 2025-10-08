急診救命瞬間！陪病家屬突急性心肌梗塞 值班護理師合作救命

快訊

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹臺大分院護理師在危急時刻沉著應對，以專業與細膩關懷，守護病人與家屬，展現護理工作的價值。圖／新竹台大分院提供
新竹臺大分院護理師在危急時刻沉著應對，以專業與細膩關懷，守護病人與家屬，展現護理工作的價值。圖／新竹台大分院提供

新竹台大分院生醫醫院竹北院區病房日前發生突發事件。一名病人的父親在陪伴住院兒子時，突然出現躁動不安、胸悶與盜汗等症狀，情況危急。值小夜班的3位護理師臨危不亂，立即啟動急救流程，協力將病人送往急診並轉入心導管治療，順利挽回性命。病人後續康復良好，已平安出院。

這名父親是30歲視障病人的主要照顧者，長年承擔家庭照護責任。當時許姓護理師敏銳察覺異常，立即判斷可能是急性心肌梗塞，並呼叫同仁支援。黃護理師隨即協助送往急診並聯繫家屬，安撫情緒不穩的妻子，確保治療銜接順利。彭護理師則留守病房，承接照護工作，確保其他病人服務不中斷。

急診團隊診斷後，確認該陪病者為急性心肌梗塞，立即進行心導管手術。由於送醫及時，治療過程順利，避免了心臟功能惡化的風險。對這名視障病人而言，父親不僅是日常依靠，更是心理支柱，這次急救不只是救回一條生命，更守住了一個家庭的穩定。

新竹台大分院護理部護理長張秀梅表示，護理團隊展現了三大專業價值：第一，臨床敏銳度與警覺性；第二，團隊合作與臨危不亂；第三，病房照護不中斷。這不僅是一場成功的急救，更是護理精神的最佳展現。

張秀梅護理長肯定3位護理師的臨場反應與細膩關懷，讓病人與家屬在最緊急的時刻得到全方位守護，展現護理工作的價值與榮耀。

新竹台大分院提醒民眾，急性心肌梗塞常見症狀包括胸悶、胸痛、冒冷汗與呼吸困難。若延誤治療，每小時死亡率會上升1%至2%。一旦出現類似症狀，務必立即就醫。本院強調，護理人員不僅是臨床照護的核心角色，更是病人與家屬最重要的守護者，醫療團隊將持續以專業與關懷守護社區健康。

護理師 團隊 新竹 心肌梗塞

