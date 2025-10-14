桂冠指揮殷巴爾率TSO亞洲交響樂巡演席捲日本 即赴韓國富川統營

圖／台北市立交響樂 提供

近日，臺北市立交響樂團（TSO）完成了亞洲巡演日本場次。10月10日至12日間，樂團先後在福岡、熊本與防府演出，贏得當地觀眾熱烈回響。這是TSO自2019年美國巡演後，睽違六年再次站上國際舞臺的重要里程碑。日本旅程告一段落，韓國場次蓄勢待發，將持續以音樂展現首都樂團的實力與自信。

福岡巡演場次海報。 圖／台北市立交響樂 提供

本次巡演由桂冠指揮伊利亞胡．殷巴爾（Eliahu Inbal）領軍，以馬勒第五號交響曲為核心，韓國場次更攜手鋼琴大師白建宇詮釋蕭邦第二號鋼琴協奏曲，將音樂能量推向亞洲古典樂壇高峰。日本媒體盛讚：「這是89歲的殷巴爾所演譯的馬勒。不聽此場，便無從談論馬勒。」足見此行迴響熱烈非凡。

日本巡演自10月10日於福岡市民會館揭幕，殷巴爾率領TSO以馬勒的磅礡樂音震撼全場。隨後，樂團於隔日轉戰熊本縣立劇場，與當地觀眾共享純粹的音樂時刻。最後，10月12日壓軸登上防府市音樂廳，在熱烈掌聲中為日本行程劃下完美句點。承接這份榮耀與迴響，TSO如今整裝待發，邁向韓國巡演的新篇章。

富川巡演場次海報。 圖／台北市立交響樂 提供

富川藝術中心外觀。 圖／台北市立交響樂 提供

TSO首度登上韓國舞台，無疑是本次亞洲巡演中最受矚目的篇章。10月17日，樂團將於2023年落成的富川藝術中心音樂廳亮相；這座場館不僅首次迎來臺灣樂團，更將見證一個歷史性的時刻。而在韓國場次中，TSO更攜手布梭尼鋼琴大賽首獎得主、韓國傳奇鋼琴家白建宇，共同獻上蕭邦《F小調第二號鋼琴協奏曲》，為富川的舞台注入耀眼的國際光芒。

鋼琴家白建宇。 圖／台北市立交響樂 提供

緊接著10月19日，統營音樂廳的樂迷將迎來另一場盛會。統營作為「統營國際音樂節」的主場，長年被譽為亞洲古典音樂的心臟。白建宇將再次現身，與殷巴爾與TSO延續前一場的激情，打造出跨越國界的深刻共鳴，為韓國巡演推向高潮。

這不僅是TSO的音樂挑戰，更是臺灣文化能量跨出國門的驕傲宣言。富川藝術中心的經驗，將為未來臺北音樂廳的發展帶來啟發，也象徵代表臺北的首都樂團之聲持續與世界接軌，在國際舞台上留下更堅實的足跡。

統營音樂廳外觀。 圖／台北市立交響樂 提供

2024年殷巴爾、白建宇與TSO音樂會謝幕合影。 圖／台北市立交響樂 提供

國際樂壇上，殷巴爾是馬勒等作曲家作品詮釋的權威。自2021年起，桂冠指揮殷巴爾已與TSO合作超過30場音樂會，並透過巡演帶領樂團讓世界看見臺灣的音樂力量。

殷巴爾表示：「TSO近年持續成長，我希望透過巡演讓世界認識真正的TSO，把最用心、最真誠的演出帶給觀眾。」他特別選擇馬勒第五號交響曲作為亞洲巡演的核心，讓樂迷在音符之間感受臺灣樂團的深厚功力與音樂魅力。

殷巴爾曾任法蘭克福廣播交響樂團、威尼斯鳳凰劇院管弦樂團、都靈廣播交響樂團、柏林音樂廳管弦樂團、捷克愛樂與東京都交響樂團的首席指揮，2019年至2022年，殷巴爾擔任臺北市立交響樂團（TSO）首席指揮，並於2023年起擔任TSO桂冠指揮。 圖／台北市立交響樂 提供

自1985年起，TSO走過13國40城，將臺灣音樂推向世界。日本巡演的成功，再次證明了臺灣古典樂的實力與影響力。下一站韓國，TSO將以更澎湃的姿態延續這股驕傲——讓音樂跨越國界，化為最動人的文化名片。

接下來，TSO將在臺灣帶來「大師系列」與特別企劃演出，包括11月2日的「殷巴爾、李映衡與TSO」與11月15日的「殷巴爾、秦立巍與TSO」。這是樂迷近距離感受殷巴爾魅力、見證臺灣交響樂走向世界的珍貴時刻。

韓國巡演之後，TSO將把滿載榮耀的音樂力量帶回臺北，邀請您一同迎接更多動人心弦的時刻。

圖／台北市立交響樂 提供

更多場次與購票資訊：

https://www.opentix.life/o/1343484700661141504