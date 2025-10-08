「鏟子超人」頻傳熱傷害 醫：體溫超過40度中暑恐致死

快訊

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
大批「鏟子超人」湧入花蓮光復鄉協助救災，醫師提醒，在高氣溫環境下工作要注意熱傷害。聯合報系資料照
10月依然高溫炎熱，熱心前往花蓮救災的志工頻傳熱傷害事件，甚至有健壯中年男性鏟泥突然倒地，一量體溫竟高達38.5度，而且全身通紅。大林慈濟醫院急診室主任李宜恭表示，常見的熱傷害包括熱痙攣、熱衰竭中暑，其中又以中暑最為嚴重，若沒有及時降溫，會導致器官衰竭甚至死亡。

李宜恭提醒，熱衰竭、中暑均屬熱傷害症狀的一種，熱衰竭是指在高溫的環境下過久，持續流汗且未補充適當水分，造成全身性不舒服。症狀包括臉色蒼白、皮膚潮濕、無力虛弱、血壓偏低等，雖然意識尚清楚，但可能因為姿勢性低血壓而引發昏厥。

中暑則是指在無法散發熱量的環境中，造成核心體溫升高，當超過40度時，會讓體溫調節失控及中樞神經出現障礙。若已經意識混亂、反應變慢、說話不清等，血壓心跳皆不穩定，甚至類似癲癇發作，代表已屬嚴重情況。熱衰竭若未及時處理，可能惡化為致命的中暑，延誤急救恐致死。

李宜恭說，民眾專心剷除厚重的汙泥，在烈日下不停重複一樣的動作，如果沒有適時補水、在陰涼處休息，在尚未察覺異狀時時，就因大量流汗及電解質流失導致血液循環功能受損。而災區的汙泥含有親水性產氣單胞菌、破傷風桿菌和類鼻疽桿菌等細菌，一旦有傷口恐引發敗血症、破傷風、蜂窩性組織炎等感染。

「這些細菌感染常見症狀包括發燒、全身肌肉痠痛、疲倦無力等，容易與熱傷害的不適混淆。」李宜恭表示，發燒是重要的警訊，提醒身體可能存在感染或其他問題，而災區環境複雜，細菌數量龐大，空氣、土壤、水源、食物都容易致病，務必做好自我保護以及防曬工作。

近期流感疫情持續攀升，李宜恭說，流感發燒頭痛、肌肉關節痠痛、全身乏力疲倦的症狀與熱傷害相似。本周迎來雙十連假，符合公費流感及新冠疫苗接種資格民眾應盡速安排接種；欲前往災區協助，一定要注意個人衛生及飲食安全。

中暑 熱衰竭 流感 鏟子超人

