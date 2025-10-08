海扶刀將6公分肌瘤消融至3公分 女子成功當媽

30多歲周姓女子備孕期間，一次生理期血量驟增且痛到無法起身，就醫發現肌壁有約6公分的子宮肌瘤，她採用海扶刀消融治療，子宮肌瘤小至3公分，順利懷孕產下一名女嬰。

光田綜合醫院今天發布新聞稿，婦產部醫師陳穎中表示，子宮肌瘤與子宮腺肌症雖可能出現相似症狀，但因病理機轉與影像表現不同，治療必須個別化規劃。子宮肌瘤為子宮肌層的良性結節，常見經血增多與壓迫不適；子宮腺肌症為內膜長入肌層，經痛多更劇烈，子宮常呈均勻腫大。

陳穎中指出，傳統處理肌瘤的方式需要切開子宮拿掉肌瘤，海扶刀在影像導引下，不需切開子宮就可消融肌瘤，能最大程度保留子宮完整性。對仍有生育規劃且條件合適者，是兼顧療效與未來分娩選擇的治療選項。

周小姐分享，術後照醫囑休息約3個月便開始備孕，沒多久就懷孕。孕期也由陳穎中照護。後續產檢與術後追蹤顯示，原本約6公分大的肌瘤縮小並穩定在約3公分，未再增大。孕期完成羊膜穿刺與常規監測，母嬰狀況良好。