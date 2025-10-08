全真瑜珈停業會員欲退費 銀行提醒可申請信用卡爭議款

全真瑜珈健身10月1日起停業，國泰世華銀行與中信銀行指出，若信用卡持卡人先前支付全真瑜珈相關費用且尚未履行服務，可申請信用卡爭議款項，若會員申請信用卡爭議款項成功後，信託款項將無法重複退款。

全真瑜珈10月1日停止營業，並將依法辦理後續歇業破產清算程序事宜，陽信銀行為全真瑜珈受託銀行，受託保管50%的會員費及教練課程預收款。地方消保官建議，全真瑜珈會員可採2方式申請退款，包括申請信用卡爭議款，以及向陽信銀行申請履約保證。

陽信銀行10月2日網站公告，受理全真概念健康事業股份有限公司信託款項退款事宜，申請人填妥檢附資料，包括退款登記申請書、身分證影本、收款帳戶存摺影本、陽信銀行官網查詢畫面與會員入會協議書、教練課程合約影本，文件齊備後可郵寄到陽信銀行信託部，也可親自到陽信銀行分行遞交文件。

國泰世華銀網站公告，為維護持卡人權益，就全真公司會員費或教練服務費等預收款，持卡人可致電24小時服務專線申請爭議帳款，並提供聲明書、原始合約、殘餘證明等佐證文件，以加速作業處理時效，收到文件後，將有專人主動聯繫服務。

國泰世華銀指出，除了提出爭議帳款申請，持卡人同時可另向全真公司的信託保管銀行（陽信銀行）申請信託款項退款，申請方式可參閱陽信銀行官網公告。不過，爭議帳款申請成功後，信託款項無法重複退款。

中信銀說明，為保障中信卡持卡人權益，已立即啟動爭議款處理機制，並在10月3日透過簡訊通知受影響客戶。民眾如持中信卡支付全真瑜珈相關費用且尚有未履行的服務，可到中信銀智能客服小C或直接打客服專線，填寫或說明購買期數或課堂數、使用分館、未履行期數或課堂數等資訊。

中信銀說，後續接獲申請後，會寄發專屬簡訊給持卡人，可依銀行簡訊提供的連結網址上傳原始合約、未履行期數或課堂數證明等文件，就完成爭議款申請程序。為加速申請流程，建議持卡人優先透過智能客服小C做申請。