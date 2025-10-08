流感疫苗施打率創新高、新冠疫苗卻被忽略 陳美鳳親揭慘況

公費流感及新冠疫苗10月1日開打，分別已施打逾127萬劑及35萬劑，「台灣最美的歐巴桑」陳美鳳說，自己曾先後感染流感與新冠，全身不適好久才熬過罹病期，她的經紀人染上新冠後，還出現「長新冠」症狀，至今仍會不時咳嗽，呼籲國人千萬別輕忽新冠肺炎，應盡快接種新冠疫苗提升保護力。

台灣家庭醫學會今舉行衛教記者會，陳美鳳受邀出席擔任防疫大使並分享，前陣子身邊的經紀人先後感染了流感與新冠，「高燒持續好幾天，全身酸痛到連翻身都不敢，喉嚨也痛得像被刀割，完全沒辦法吃東西，只能喝牛奶。」而且經紀人感染新冠時，即使康復以後仍有長期咳嗽、胸悶、味覺喪失等症狀。也讓她驚覺新冠病毒的威力，政府給人民公費疫苗大家可以多加利用，呼籲民眾不要輕忽新冠或是流感的影響。

衛福部疾病管制署急性傳染病組長楊靖慧說，今年流感疫情早在9月就提前報到，且持續攀升，根據衛福部疾管署統計，今年65歲以上流感與新冠重症病例中，每4人就有1人死亡，其中近9成沒有接種過流感或新冠疫苗，因此接種疫苗仍是長者防範染疫後重症或死亡的重要防線。

相較其他先進國家，台灣新冠疫苗接種率有待加強，許多民眾對新冠疫苗仍有顧慮，多為擔心接種副作用。但根據近幾年台灣疫苗不良事件通報數據顯示，新冠疫苗與流感疫苗的不良事件通報數量並無顯著差異。楊靖慧說，新冠疫苗可以說是全世界施打量最多的疫苗，安全性已有科學數據支持，民眾可以放心施打。

灣家庭醫學會預防保健及慢性病防治委員會教授吳至行表示，感染新冠後急重症風險較流感更高，患者進入加護病房的風險更高出2倍。且因為新冠病毒會傷害人體多個器官，恐會留下長期後遺症。其中新冠重症患者中有9成是慢性病患者、近8成是65歲以上流感及新冠重症長者，且有約9成未接種疫苗，提醒民眾不能輕忽。

吳至行分享，民眾常常只打了流感疫苗，但卻遲遲沒有接種新冠疫苗，流感和新冠是2種完全不同的病毒，尤其是高風險族群，若感染後都不只是「小感冒」這麼簡單，所以2種疫苗都不能少，「左流右心」務必都要完整接種。

吳至行說，今年疾管署採「風險族群導向策略」，新冠疫苗不再是全民免費施打，僅有高風險族群能接種公費疫苗。為幫助民眾快速判斷自己是否屬於高風險群，台灣家庭醫學會開發「成人新冠風險自我評估工具」，民眾只需30秒即可完成自我檢測，了解自己的健康風險，希望大家可以多加運用。