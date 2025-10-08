快訊

YTR爆林口幼兒園師用膠帶封幼童口、關小黑屋 新北議員公布幼兒園名稱

「好小子」顏正國肺腺癌病逝 為何發現總是晚期？醫揭隱形殺手1特點難防

台北市要發錢了？北市議會藍綠黨團有共識 都要提普發現金

流感疫苗施打率創新高、新冠疫苗卻被忽略 陳美鳳親揭慘況

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
陳美鳳表示，曾先後感染流感與新冠，全身不適好久才熬過罹病期。記者林士傑／攝影
陳美鳳表示，曾先後感染流感與新冠，全身不適好久才熬過罹病期。記者林士傑／攝影

公費流感及新冠疫苗10月1日開打，分別已施打逾127萬劑及35萬劑，「台灣最美的歐巴桑」陳美鳳說，自己曾先後感染流感與新冠，全身不適好久才熬過罹病期，她的經紀人染上新冠後，還出現「長新冠」症狀，至今仍會不時咳嗽，呼籲國人千萬別輕忽新冠肺炎，應盡快接種新冠疫苗提升保護力。

台灣家庭醫學會今舉行衛教記者會，陳美鳳受邀出席擔任防疫大使並分享，前陣子身邊的經紀人先後感染了流感與新冠，「高燒持續好幾天，全身酸痛到連翻身都不敢，喉嚨也痛得像被刀割，完全沒辦法吃東西，只能喝牛奶。」而且經紀人感染新冠時，即使康復以後仍有長期咳嗽、胸悶、味覺喪失等症狀。也讓她驚覺新冠病毒的威力，政府給人民公費疫苗大家可以多加利用，呼籲民眾不要輕忽新冠或是流感的影響。

衛福部疾病管制署急性傳染病組長楊靖慧說，今年流感疫情早在9月就提前報到，且持續攀升，根據衛福部疾管署統計，今年65歲以上流感與新冠重症病例中，每4人就有1人死亡，其中近9成沒有接種過流感或新冠疫苗，因此接種疫苗仍是長者防範染疫後重症或死亡的重要防線。

相較其他先進國家，台灣新冠疫苗接種率有待加強，許多民眾對新冠疫苗仍有顧慮，多為擔心接種副作用。但根據近幾年台灣疫苗不良事件通報數據顯示，新冠疫苗與流感疫苗的不良事件通報數量並無顯著差異。楊靖慧說，新冠疫苗可以說是全世界施打量最多的疫苗，安全性已有科學數據支持，民眾可以放心施打。

灣家庭醫學會預防保健及慢性病防治委員會教授吳至行表示，感染新冠後急重症風險較流感更高，患者進入加護病房的風險更高出2倍。且因為新冠病毒會傷害人體多個器官，恐會留下長期後遺症。其中新冠重症患者中有9成是慢性病患者、近8成是65歲以上流感及新冠重症長者，且有約9成未接種疫苗，提醒民眾不能輕忽。

吳至行分享，民眾常常只打了流感疫苗，但卻遲遲沒有接種新冠疫苗，流感和新冠是2種完全不同的病毒，尤其是高風險族群，若感染後都不只是「小感冒」這麼簡單，所以2種疫苗都不能少，「左流右心」務必都要完整接種。

吳至行說，今年疾管署採「風險族群導向策略」，新冠疫苗不再是全民免費施打，僅有高風險族群能接種公費疫苗。為幫助民眾快速判斷自己是否屬於高風險群，台灣家庭醫學會開發「成人新冠風險自我評估工具」，民眾只需30秒即可完成自我檢測，了解自己的健康風險，希望大家可以多加運用。

台灣家庭醫學會預防保健及慢性病防治委員會教授吳至行說，開發「成人新冠風險自我評估工具」，民眾只需30秒即可完成自我檢測，了解自己的健康風險。記者翁唯真／攝影
台灣家庭醫學會預防保健及慢性病防治委員會教授吳至行說，開發「成人新冠風險自我評估工具」，民眾只需30秒即可完成自我檢測，了解自己的健康風險。記者翁唯真／攝影
今年流感提前報到並持續發威，公費流感及新冠疫苗10月1日開打，分別已施打逾127萬劑及35萬劑，台灣最美的歐巴桑陳美鳳（中）也現身說法表示，自己流感每年都會打，但擔任防疫大使才知道原來病毒會一直變異，新冠也不能被忽略。記者翁唯真／攝影
今年流感提前報到並持續發威，公費流感及新冠疫苗10月1日開打，分別已施打逾127萬劑及35萬劑，台灣最美的歐巴桑陳美鳳（中）也現身說法表示，自己流感每年都會打，但擔任防疫大使才知道原來病毒會一直變異，新冠也不能被忽略。記者翁唯真／攝影
公費疫苗開打，其中新冠重症患者中有9成是慢性病患者、近8成是65歲以上流感及新冠重症長者，且有約9成未接種疫苗，民眾不能輕忽。記者翁唯真／攝影
公費疫苗開打，其中新冠重症患者中有9成是慢性病患者、近8成是65歲以上流感及新冠重症長者，且有約9成未接種疫苗，民眾不能輕忽。記者翁唯真／攝影

顏正國肺腺癌病逝…為何發現總是晚期? 醫揭肺腺癌此特點難防

「好小子」顏正國罹患肺腺癌病逝，享年50歲。為何肺癌一發現，總是晚期？重症醫師黃軒於臉書表示，臨床上，總有病人或家屬難以...

上午2起規模5.0地震 氣象署:單獨事件原因相同 估餘震可達規模4.5

今天上午在花蓮縣吉安鄉、台灣東部海域先後發生芮氏規模5.0地震。中央氣象署地震測報中心科長邱俊達說，造成地震主因都是菲律...

流感病毒抗藥性翻倍? 台大專家:克流感治療仍惡化 應懷疑染上抗藥株

媒體報導，第一線醫師反應流感抗病毒藥物抗藥性提升，衛福部疾管署急忙澄清，稱流感H1N1病毒株，對公費抗病毒藥物克流感、瑞...

顏正國肺腺癌病逝…不吸菸也中鏢?研究揭「1飲食習慣」恐成隱形推手

藝人顏正國於7日因肺腺癌末期病逝，享年50歲，震驚演藝圈與社會大眾。這起令人惋惜的逝世，不僅讓人懷念他過去的作品與人生軌跡，更再次引起社會對「肺腺癌成因」的關注。

顏正國50歲癌逝…醫揭肺腺癌初期3大症狀 出現1狀況快就醫

以「好小子」系列電影走紅的資深男星顏正國，7日傳出因肺腺癌病逝的噩耗，享年50歲。彰化秀傳紀念醫院曾發布一篇關於肺癌症狀的文章，提醒民眾肺癌初期症狀往往不明顯，許多患者發現時已屬中晚期，呼籲民眾提高警覺、及早篩檢。

流感疫苗施打率創新高、新冠疫苗卻被忽略 陳美鳳親揭慘況

公費流感及新冠疫苗10月1日開打，分別已施打逾127萬劑及35萬劑，「台灣最美的歐巴桑」陳美鳳說，自己曾先後感染流感與新...

