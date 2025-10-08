山坡地智慧管理更精準 113年違規裁罰破億元

極端氣候下，山坡地的保育面臨更大挑戰。農業部說，山坡地管理已從傳統的巡查走向智慧化，不但效率高也更精準，去年全國山坡地違規裁罰金額超過新台幣1億元。

農業部今天舉行「114年坡地金育獎」，表揚地方政府在保育山坡地的表現。

農業部次長黃昭興說，山坡地的保育管理很辛苦，也很容易得罪人，感謝各地投入這項工作第一線伙伴，且管理方法與時俱進，不再只是傳統巡查，而是走向智慧化的創新，讓工作效率更高、更精準。

黃昭興說，農村發展及水土保持署統計，113年度全國山坡地共查獲1920件 違規案件，裁罰金額高達1億1722萬元，並有91件移送司法機關偵辦。

農業部於民國100年開始辦理「坡地金育獎」，今年度直轄市組由桃園市政府獲第1名，主要是桃園市首創全國水土保持設施巡檢分級制度，搭配自主回報機制，落實水保計畫全生命週期管理；更制定碳排規劃手冊，推動坡地植樹與淨零政策，朝向永續與減碳的城市目標邁進。

台北市、台中市分別獲直轄市組第2名及第3名。台北市政府以AI科技引領坡地管理新局，成熟的AI預審水保計畫機制，成為各縣市借鏡的典範；台中市政府善用數位工具提升坡地治理效率，導入LINE Notify案件通報，讓巡查人員能即時上報，加速案件處理。

縣市組第1名是宜蘭縣政府，透過多元檢查、資訊整合與服務優化，提升治理效能；同時推出水保服務團預約網站、線上化簡易申請與多語宣導，展現智慧水保的典範；第2名是嘉義縣政府，以AI科技，提升坡地違規監控；第3名是苗栗縣政府，簡化水保書件申請，提升坡地管理效能。

縣市組第4名是屏東縣政府，善用空拍技術盤點高潛勢區域，強化災害判釋與管理作為；第5名是雲林縣政府，導入科技化坡地管理系統，並擴大服務團成員，讓主動通報更即時；第6名是彰化縣政府，不僅成立專責查緝小組、培訓查報人員，還建立違規態樣分析機制。