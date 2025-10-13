月桂冠清酒Costco巡迴特展 邀您品鑑

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

月桂冠酒藏金賞特展酒款。 圖／月桂冠 提供

來自日本伏見的清酒：標竿品牌-月桂冠，388年釀造工藝淬鍊，榮獲137面國際金賞的肯定，今年與Costco攜手舉辦特展巡迴，帶來多款逸品，邀請民眾近距離品味日本酒藏的極致之作。

一年一釀原酒吸睛登台 錯過不再

此次引進一年一釀的「秋季純米吟釀冷卸原酒」，歷經三個月的夏日靜置熟成，酒造選擇以原酒的面貌來出品該酒款，可以感受到濃烈的果香與圓潤如奶油般的絲華口感，以金箔與紅色綁帶點綴於包裝，襯托其優雅的氣質，首次於台灣銷售，全台僅800瓶。

特A地區山田錦 高貴不貴的珍稀逸品 邀請您共同品鑑

每年受到消費者青睞，獲得Monde Selection金賞5連霸的「超特撰鳳麟純米大吟釀」外，月桂冠特別推薦日本酒愛好者：「山田錦大吟釀特仕版」100%使用堪稱A5和牛等級的酒米-兵庫縣特A地區的山田錦釀製，其經歷低溫千小時發酵，綻放出清雅的白梨與蘋果香，酒體細膩絲滑，口感極致平衡，霧黑琉璃瓶與燙金雕刻設計高質感呈現；而「超特撰特別純米酒金箔禮盒」是由連續43年榮獲日本新酒鑑評會金賞酒造出品。入口圓潤華美，冷熱皆宜，日本舞妓印金箔盤旋在酒液中倍感奢華；而這三款酒都以高質感禮盒呈現，不管自品或送禮都非常推薦!

由左至右：山田錦大吟釀特仕版、秋季純米吟釀冷卸原酒、超特撰特別純米酒金箔禮盒、鳳麟純米大吟釀。 圖／月桂冠 提供

守住荷包的輕奢享受 國際唎酒師指定酒款

月桂冠這次也推出多款高CP值的日本酒：「摩登系列」使用日本酒金賞肯定的月桂冠專利酵母釀造，熱帶花果香氣層次是最大特點，大吟釀酒體清爽明亮，純米酒酒體渾厚多層次各有千秋，而老饕喜愛的「純米吟釀」多層次口感與適合飲用的溫度廣泛，是國際唎酒師推薦搭餐首選，今年也將是最後一年參展，喜歡的朋友要買要快；消費者必囤貨的酒款-月桂冠完熟梅酒原酒，採用日本完全熟成紀州南高梅釀造，不加水勾兌的原酒，梅果芳香四溢，加氣泡水或綠茶，酸酸甜甜很適合聚會來一瓶，買再多也不夠喝~

由左至右：月桂冠純米吟釀、摩登純米酒、月桂冠完熟梅酒原酒。 圖／月桂冠 提供

無論是團聚小酌、年末送禮，月桂冠總能讓時光更添溫度；看完全系列亮點，想心動入手？

現場還有更多酒款邀您一起來品鑑，即日起至Costco與月桂冠一同舉杯的美好時刻！

📍Costco【月桂冠酒藏金賞品鑑】特展巡迴檔期

●10/13-10/26：北投/台中/中華(高雄)

●10/27-11/09：內湖/新莊/中壢/北台中

●11/10-11/23：汐止/桃園/嘉義/大順(高雄)

●12/01-12/14：中和/新竹/台南

更多酒款詳情：

月桂冠官網

月桂冠FB

月桂冠IG

