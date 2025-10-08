成醫：人工耳蝸搭術後訓練助重度聽損者參與社會

成大醫院今天表示，臨床上輕中度聽力損失主要採用助聽器作為介入輔具；植入人工耳蝸則是重度聽力損失者另一項介入選擇，可將聲音轉換為電訊號，直接刺激聽神經，術後調機、聽能訓練等更是成功關鍵。

成大醫院聽力師陳嘉思今天指出，65歲以上長者約1/3有程度不等聽力損失，多是漸進式惡化，但許多長者以為是自然老化，未主動就醫，錯失改善聽能的黃金時機；聽力退化並非單純自然老化現象，只要及早發現，就可透過專業介入有效改善。

高齡者聽力損失，影響人際溝通，也可能增加憂鬱、社會孤立及失智風險；聽覺是一種可被介入、改善的能力，只要及早透過個別化聽覺輔具與復健策略，就有機會維持清晰溝通能力及良好社會參與。

陳嘉思表示，臨床上輕中度聽力損失，主要採用助聽器作為介入輔具，但重度聽力損失者配戴助聽器仍難以辨識語音時，可進一步評估植入人工耳蝸（Cochlear Implant, CI）；人工耳蝸原理與助聽器不同，可將聲音轉換為電訊號，直接刺激聽神經。

不過，人工耳蝸並非所有人都適用，高齡長者對人工耳蝸的適應，受限於大腦可塑性及認知學習速度降低，術前須評估整體健康狀況、認知功能、家庭支持與動機等面向，充分溝通，討論期待及適切管理，以提升手術後適應成效。

陳嘉思舉例說，70歲方姓水電師傅出現突發性感音神經性聽損，短暫配戴助聽器無明顯改善，接受人工耳蝸植入，術後3個月可理解簡短日常對話，1年內恢復社交活動與工作信心，重新連結生活聲音與熱情。

陳嘉思表示，人工耳蝸手術只是起點，術後調機、聽能訓練與長期追蹤更是關鍵，依個案需求持續調整參數、規劃聽覺訓練計畫，協助患者逐步重建語音與環境聲辨識能力。