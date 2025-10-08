台灣常見4大水源潛藏神經危機！醫警告：這些「天然水」恐致命

在日常生活中，許多人誤以為看起來清澈的天然水源就是安全無虞，卻忽略了這些未經處理的水體可能藏有致命風險。神經外科醫師謝炳賢在臉書粉專警告，台灣常見的4大水源若未經消毒煮沸就直接飲用，恐導致嚴重甚至永久性神經損傷、認知障礙，民眾千萬不可輕忽！

以下是最需要提高警覺的四種高風險水源：

登山族常見的山泉水，是最容易被忽視的神經陷阱。當水中含有阿米巴原蟲或其他寄生蟲時，這些病原體可直接穿過鼻腔侵入大腦，引發「急性腦膜腦炎」。

高風險症狀包括：劇烈頭痛、高燒、意識混亂、癲癇發作等。

死亡率驚人：若未在48小時內治療，死亡率超過95%。如同電腦系統被病毒入侵，一旦錯過黃金搶救時機，大腦功能將無法恢復。

2.老舊自來水含鉛！是都市隱形神經殺手

台灣不少老舊社區仍使用30年以上的鉛製水管或鉛焊接頭，時間久了鉛會逐漸溶入水中，被人體攝取。

長期暴露會導致：神經發育遲緩、認知障礙、記憶力退化，對孩童特別有害。鉛就像慢性神經毒素，一點一滴削弱大腦功能。

3.地下水體重金屬污染！慢性中毒從四肢麻開始

工業廢水與農藥滲透地下水層，導致砷、汞、鎘等重金屬累積。長期飲用污染地下水，恐導致「慢性神經中毒症候群」。

初期症狀：手腳麻木、刺痛感。

進一步惡化：出現「手套襪套型」感覺喪失，甚至影響走路與抓握能力。神經受損不可逆，生活品質大幅下降。

4.溪流河水戲水染菌！引發細菌性腦膜炎

台灣許多河川、溪流受到工業或畜牧污染，水中可能含有致命細菌。若民眾戲水或飲用未處理的溪水，細菌可經由鼻腔進入大腦，引起「細菌性腦膜炎」。

急性發作如電路短路：發燒、劇烈頭痛、頸部僵硬、意識模糊，甚至呼吸困難。

致命關鍵：感染後24小時內就可能昏迷，嚴重威脅生命安全！

謝炳賢提醒，千萬不要因為水看起來乾淨就掉以輕心！若你或家人曾飲用未處理水源，或出現任何神經中毒疑似症狀（如頭痛、麻木、認知混亂等），應立即就醫檢查，並停止飲用該水源。「防護永遠勝過治療」，每一口未消毒的水，都可能是神經損傷的導火線！