顏正國肺腺癌病逝…為何發現總是晚期？ 醫揭肺腺癌此特點難防

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
「好小子」顏正國肺腺癌辭世，享年50歲。本報資料照片
「好小子」顏正國罹患肺腺癌病逝，享年50歲。為何肺癌一發現，總是晚期？重症醫師黃軒於臉書表示，臨床上，總有病人或家屬難以置信地問，「怎麼可能？他只是咳了幾聲啊」，但檢查結果卻是肺癌第三或第四期。

肺癌潛伏胸腔，沒有疼痛、沒有警訊，直到以為只是小感冒時，它早已在體內蔓延開來。特別肺腺癌「常生長在肺的外圍」，不會壓迫氣管，也不影響呼吸。直到侵犯胸膜或轉移到其他器官，人才會覺得「怪怪的」。

黃軒說，研究指出，超過8成肺癌患者確診時，已是第三或第四期。也就是說，肺癌並不是突然變壞，而是太晚察覺。因為，肺癌最大特點就是「悶不吭聲」，原因是肺部幾乎沒有痛覺神經，即使腫瘤慢慢長大，也不會引起痛楚或明顯的不適。

因此，病人開始出現症狀，包括咳嗽持續三周以上、久治不癒，或有咳血、痰中帶血絲，或呼吸喘、胸悶，甚至是聲音沙啞、骨頭痛、體重驟降，往往腫瘤已經擴散。

肺腺癌從一顆1公分的小結節，長成侵襲性腫瘤，可能要經歷5至10年的潛伏期。特別是肺腺癌「常生長在肺的外圍」，不會壓迫氣管，不像鱗狀細胞癌那樣容易引起咳嗽或氣喘，所以即使腫瘤存在，也不影響呼吸，直到侵犯胸膜或轉移到其他器官，人才終於覺得「怪怪的」。

目前研究多發現，不是只有吸菸者才會得肺癌，尤其是亞洲女性長期吸入二手菸、在廚房暴露油煙、空氣汙染PM2.5、基因突變（EGFR、ALK）等都會讓肺部慢性發炎、細胞突變，最終走向癌化。但抽菸肯定有10至20倍以上罹患肺癌的危險。

黃軒指出，肺癌早期幾乎沒有症狀，唯一能早期發現方法就是篩檢，研究證實，低劑量電腦斷層（LDCT）能在腫瘤不到 1 公分時就揪出異常，讓肺癌死亡率降低約20%；此外，雖然肺癌「無聲」，但身體仍會提醒，一旦有咳嗽超過三周、咳痰帶血絲、呼吸變短、胸痛、背痛、不明原因的體重減輕、聲音沙啞等，應盡速就醫。

