新冠引發重症是流感2倍 疾管署副署長籲高風險族群接種疫苗

國內流感疫情持續上升，急門診就醫人次較上周新增13.4％，公費流感及新冠疫苗10月1日開打，疾管署副署長曾淑慧表示，截至昨天，流感接種數逾127萬3028劑，為去年同期1.7倍，新冠疫苗累計接種數35萬5540劑，為去年同期1.9倍，提醒符合資格民眾盡速接種，因新冠引發重症機率為流感2倍。

第40周類流感門急診就診人次計15萬251人次，較前一周13萬2405人次，上升13.5%，近期呈上升趨勢，急診就診病例百分比為13.4%，處流感流行期。

曾淑慧表示，流感疫苗昨接種數20萬5245劑，今年累計接種數127萬3028劑，為去年同期累計接種數73萬503劑的1.7倍。新冠疫苗接種數約5萬2826劑，今年累計接種數35萬5540劑，為去年同期累計接種數18萬9670劑的1.9倍。

曾淑慧表示，國內流感進入流行期，疫苗施打後2周才會產生保護力，將觀察疫苗效果及克流感擴大使用情形，觀察流感增溫現況。

曾淑慧說，新冠疫情自5月底6月初達到最高峰後，持續來到低點，但日本、韓國、美國的新冠疫情在高點波動，建議符合公費資格民眾一定要盡速施打疫苗，新冠引發重症機率是流感2倍，高風險族群更要注意。

曾淑慧說， 今年流感疫苗病毒株與流行病毒株吻合，施打後能有防護力，公費流感疫苗已於10月1日分2階段開打，第1階段自10月1日起，接種對象包括65歲以上長者、滿6個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者等11類對象；第2階段則自11月1日開打，接種對象新增50至64歲無高風險慢性病成人。10月1日起至10月31日止，疾管署擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，倘經醫師判斷符合條件者，不需流感快篩，即可開立公費流感抗病毒藥劑，以把握用藥時機。