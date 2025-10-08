快訊

YTR爆林口幼兒園師用膠帶封幼童口、關小黑屋 新北議員公布幼兒園名稱

「好小子」顏正國肺腺癌病逝 為何發現總是晚期？醫揭隱形殺手1特點難防

台北市要發錢了？北市議會藍綠黨團有共識 都要提普發現金

桃機下周一深夜進行道路線型調整切換作業 封閉部分車道請用路人小心

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
配合第三航廈工程，機場公司預計於下周一（13日）22時封閉航站南路往第二航廈3樓出發層車道，提醒駕車前往第二航廈3樓出發層之用路人，由西四路繞行P4停車場後前往。圖／機場公司提供
配合第三航廈工程，機場公司預計於下周一（13日）22時封閉航站南路往第二航廈3樓出發層車道，提醒駕車前往第二航廈3樓出發層之用路人，由西四路繞行P4停車場後前往。圖／機場公司提供

出國旅客注意了！為配合第三航廈工程推動及航站南路道路工程，桃園國際機場將於下周一（13號）22時至下周二（14日）凌晨4時，進行航站南路第2-3階段道路線型調整切換作業，機場公司提醒用路人依照指示小心行駛。

機場公司表示，預計於10月13日22時至10月14日凌晨4時，利用夜間進行航站南路往第二航廈3樓出發層行車動線南偏切換作業，施工期間將封閉航站南路往第二航廈3樓出發層車道，欲往第二航廈3樓出發層之用路人，請經西四路繞行P4停車場後前往。

從國道2號西向駕車進入機場聯絡道之用路人，將無法直接由航站南路前往第二航廈3樓出發層，必須先從平面道路繞行西四路，於P4停車場外圍繞行一圈之後才能夠爬坡進入前往第二航廈3樓出發層的上坡道路。

機場公司提醒，若旅客自行開車建議提前出發，以免行程延誤，施工期間開車前往二航廈3樓出發層之用路人，請依標誌引導並配合交維人員指揮，小心慢行，敬請體諒。同時鼓勵旅客往來機場搭乘國道客運等大眾運輸，節省找停車位的時間及停車費用，出發前亦可透過機場官方網站查詢最新動態。

機場

延伸閱讀

運量屢創新高機位吃緊 桃機急增16臨時停機坪年底啟用

大陸多地有大到暴雨 北京、天津等地機場受影響

機場多元計程車將鬆綁 華航高雄－桃園接駁機同步研議中

交通部擬修法開放多元計程車機場載客 年底修法、明年上半年上路試辦

相關新聞

顏正國肺腺癌病逝…為何發現總是晚期？ 醫揭肺腺癌此特點難防

「好小子」顏正國罹患肺腺癌病逝，享年50歲。為何肺癌一發現，總是晚期？重症醫師黃軒於臉書表示，臨床上，總有病人或家屬難以...

上午2起規模5.0地震 氣象署：單獨事件原因相同 估餘震可達規模4.5

今天上午在花蓮縣吉安鄉、台灣東部海域先後發生芮氏規模5.0地震。中央氣象署地震測報中心科長邱俊達說，造成地震主因都是菲律...

流感病毒抗藥性翻倍？ 台大專家：克流感治療仍惡化 應懷疑染上抗藥株

媒體報導，第一線醫師反應流感抗病毒藥物抗藥性提升，衛福部疾管署急忙澄清，稱流感H1N1病毒株，對公費抗病毒藥物克流感、瑞...

顏正國肺腺癌病逝…不吸菸也中鏢？研究揭「1飲食習慣」恐成隱形推手

藝人顏正國於7日因肺腺癌末期病逝，享年50歲，震驚演藝圈與社會大眾。這起令人惋惜的逝世，不僅讓人懷念他過去的作品與人生軌跡，更再次引起社會對「肺腺癌成因」的關注。

顏正國50歲癌逝…醫揭肺腺癌初期3大症狀 出現1狀況快就醫

以「好小子」系列電影走紅的資深男星顏正國，7日傳出因肺腺癌病逝的噩耗，享年50歲。彰化秀傳紀念醫院曾發布一篇關於肺癌症狀的文章，提醒民眾肺癌初期症狀往往不明顯，許多患者發現時已屬中晚期，呼籲民眾提高警覺、及早篩檢。

流感疫苗施打率創新高、新冠疫苗卻被忽略 陳美鳳親揭慘況

公費流感及新冠疫苗10月1日開打，分別已施打逾127萬劑及35萬劑，「台灣最美的歐巴桑」陳美鳳說，自己曾先後感染流感與新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。