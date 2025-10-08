桃機下周一深夜進行道路線型調整切換作業 封閉部分車道請用路人小心
出國旅客注意了！為配合第三航廈工程推動及航站南路道路工程，桃園國際機場將於下周一（13號）22時至下周二（14日）凌晨4時，進行航站南路第2-3階段道路線型調整切換作業，機場公司提醒用路人依照指示小心行駛。
機場公司表示，預計於10月13日22時至10月14日凌晨4時，利用夜間進行航站南路往第二航廈3樓出發層行車動線南偏切換作業，施工期間將封閉航站南路往第二航廈3樓出發層車道，欲往第二航廈3樓出發層之用路人，請經西四路繞行P4停車場後前往。
從國道2號西向駕車進入機場聯絡道之用路人，將無法直接由航站南路前往第二航廈3樓出發層，必須先從平面道路繞行西四路，於P4停車場外圍繞行一圈之後才能夠爬坡進入前往第二航廈3樓出發層的上坡道路。
機場公司提醒，若旅客自行開車建議提前出發，以免行程延誤，施工期間開車前往二航廈3樓出發層之用路人，請依標誌引導並配合交維人員指揮，小心慢行，敬請體諒。同時鼓勵旅客往來機場搭乘國道客運等大眾運輸，節省找停車位的時間及停車費用，出發前亦可透過機場官方網站查詢最新動態。
