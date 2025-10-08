流感病毒抗藥性翻倍？ 台大專家：克流感治療仍惡化 應懷疑染上抗藥株

快訊

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大公衛學院教授陳秀熙指出，台灣流感病毒對抗病毒藥物抗藥性「已有上升趨勢」，以A型H1N1為例，目前檢驗749件樣本，其中53件對克流感呈抗藥性，比率為7.1%，與過去3.5%比率相比，已上升近1倍。本報資料照片。
媒體報導，第一線醫師反應流感抗病毒藥物抗藥性提升，衛福部疾管署急忙澄清，稱流感H1N1病毒株，對公費抗病毒藥物克流感、瑞貝塔的抗藥性比率為6.5%，抗藥性比率相對低。不過，台大公衛學院專家今指出，國內A型流感H1N1抗藥性比率達7.1%，與過去相比上升近一倍，呼籲投藥時應更加謹慎，把握黃金用藥時間。

台大公衛學院教授陳秀熙指出，台灣流感病毒對抗病毒藥物抗藥性「已有上升趨勢」，以A型H1N1為例，目前檢驗749件樣本，其中53件對克流感呈抗藥性，比率為7.1%，與過去3.5%比率相比，已上升近一倍，呼籲臨床醫師多加留意，如發現病人感染流感後，使用克流感疾病仍惡化，應懷疑是「H1N1抗藥株」，公衛方面，則應持續追蹤H1N1抗藥突變率與基因序列。

因應流感病毒抗藥性，陳秀熙建議，抗病毒藥物使用時應更加謹慎，病人治療上需遵守黃金48小時原則，儘早投藥、完整走完療程，避免中途停藥、未遵循醫囑，反而釀成病毒殘留、產生抗藥性，臨床治療則建議考慮替代藥物，如瑞樂沙、紓服效等。另，雖流感病毒抗藥性攀升，但H1N1抗原性仍與疫苗株高度相似，這代表疫苗仍具預防效果，呼籲民眾儘早完成接種，降低感染及重症機率。

近期國內流感疫情升溫，肺炎及流感累計重症病例達2215例，死亡病例共545例，且年齡主要集中於65歲以上族群，共377例，每十萬人死亡率高達8.58，其中91%患者未接種疫苗。陳秀熙表示，國內疫情已出現黃金交叉，H3N2成為主流病毒株，由於高齡族群多出生於H3N2開始流行以後的世代，缺乏對這株病毒的免疫印記，這代表長者、慢性病族群抵抗力較弱、重症風險較高。

陳秀熙表示，現行流感疫苗病毒株，與H3N2病毒株相似度約70.2%，這表示只有7成抗原性對應，數據略低，不過，整體而言，流感疫苗抗原性「匹配度」仍屬良好，顯示疫苗防護力具有代表性，尤其H3N2病毒變異頻繁，接種疫苗為預防重症與降低感染風險重要措施，可有效降低重症、住院風險，另也建議民眾外出時，應佩戴口罩，同時保持通風良好。

