造福地區！湖口仁慈醫院成立心臟血管中心 啟動急重症照護服務
新竹縣湖口鄉為全台第一大鄉，周邊包含新豐鄉、桃園新屋與楊梅地區，長期缺乏心臟相關專科醫療，病患若發生急性心肌梗塞或心臟衰竭，往往得轉送外縣市，延誤黃金搶救時間。為提升在地急重症醫療能量，湖口仁慈醫院今日舉行「心臟血管中心」揭牌典禮，宣告正式啟動心臟及周邊血管相關醫療與急重症照護服務，填補地方長年醫療缺口。
上午揭牌儀式由醫院董事長、主教李克勉主持祝聖禮儀，為心臟血管中心獻上祝福與禱告。仁慈醫院院長劉益宏表示，心血管疾病長年高居國人十大死因前列，其中急性心肌梗塞的搶救可說分秒必爭，若能在黃金時間內完成診斷與治療，將大幅提升存活率。新成立的心臟血管中心可在院內即時完成治療，為病患爭取最寶貴的生命時刻。
醫院此次不僅斥資8千萬元籌設中心，更延攬多位資深心臟內科醫師加入新導管室介入治療團隊，中心整合院內急診、加護病房與心臟內科專科醫療，建構完善的一站式心血管照護網絡，讓地方民眾在面對急重症時，不必再遠赴外縣市，也能獲得醫學中心等級的治療品質。
醫院執行長張達人指出，13年前他剛到仁慈醫院，發現急診轉出率偏高、心導管治療能量不足，成立心臟血管中心是一條艱辛卻必要的路。「醫院有使命、有愛，就要做起來，滿足地方需求。」他強調，仁慈醫院將持續強化設備與專業，讓醫療服務與在地需求接軌。
心臟內科主治醫師黃意忠補充，這次引進的最新型 Philips Azurion 雙平面心導管系統，具備低輻射、高解析影像與精準導引功能，能讓治療過程更安全、有效率。未來中心可服務約40萬人口，並朝24小時方向邁進。黃意忠也感謝亞東醫院的長期支持，讓仁慈醫院具備進行心導管手術與複雜心血管疾病治療的完整能力，成為重要的急重症守護據點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言