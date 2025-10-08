造福地區！湖口仁慈醫院成立心臟血管中心 啟動急重症照護服務

新竹縣湖口鄉為全台第一大鄉，周邊包含新豐鄉、桃園新屋與楊梅地區，長期缺乏心臟相關專科醫療，病患若發生急性心肌梗塞或心臟衰竭，往往得轉送外縣市，延誤黃金搶救時間。為提升在地急重症醫療能量，湖口仁慈醫院今日舉行「心臟血管中心」揭牌典禮，宣告正式啟動心臟及周邊血管相關醫療與急重症照護服務，填補地方長年醫療缺口。

上午揭牌儀式由醫院董事長、主教李克勉主持祝聖禮儀，為心臟血管中心獻上祝福與禱告。仁慈醫院院長劉益宏表示，心血管疾病長年高居國人十大死因前列，其中急性心肌梗塞的搶救可說分秒必爭，若能在黃金時間內完成診斷與治療，將大幅提升存活率。新成立的心臟血管中心可在院內即時完成治療，為病患爭取最寶貴的生命時刻。

醫院此次不僅斥資8千萬元籌設中心，更延攬多位資深心臟內科醫師加入新導管室介入治療團隊，中心整合院內急診、加護病房與心臟內科專科醫療，建構完善的一站式心血管照護網絡，讓地方民眾在面對急重症時，不必再遠赴外縣市，也能獲得醫學中心等級的治療品質。

醫院執行長張達人指出，13年前他剛到仁慈醫院，發現急診轉出率偏高、心導管治療能量不足，成立心臟血管中心是一條艱辛卻必要的路。「醫院有使命、有愛，就要做起來，滿足地方需求。」他強調，仁慈醫院將持續強化設備與專業，讓醫療服務與在地需求接軌。