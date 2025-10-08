快訊

YTR爆林口幼兒園師用膠帶封幼童口、關小黑屋 新北議員公布幼兒園名稱

「好小子」顏正國肺腺癌病逝 為何發現總是晚期？醫揭隱形殺手1特點難防

台北市要發錢了？北市議會藍綠黨團有共識 都要提普發現金

不是減量就好！ 兒童用藥亂吃會恐引發肝功能失調

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
國泰醫院簡志誠院長（中）與四位副院長們一起響應病安周活動，呼籲兒童用藥安全。圖／國泰醫院提供
國泰醫院簡志誠院長（中）與四位副院長們一起響應病安周活動，呼籲兒童用藥安全。圖／國泰醫院提供

3歲的小恩有咳嗽、流鼻水症狀，爸媽帶去看診，醫師開立幼兒藥物，並叮囑依照藥袋指示服用。半夜小恩咳得厲害，媽媽一時心急把成人感冒藥切半，餵給小恩半片。翌日一早，爸爸見小恩咳嗽還沒完全好轉，又餵食兒童感冒糖漿，導致孩子因重複用藥而出現昏昏欲睡、走路不穩等副作用

國泰醫院兒童醫學部主治醫師陳勇全表示，兒童用藥需經過專業醫師進行完整的評估與診斷，以「精準劑量」為最重要的準則，絕對不是成人的用藥減量。而且有些藥物並不適合小朋友服用，例如成人的止咳糖漿，當中的「可待因」成分可能造成呼吸緩慢、呼吸困難等嚴重副作用，只限於成人使用。

陳勇全指出，兒童的肝腎功能尚未發育成熟，對於藥物的吸收、代謝、排除的反應與成人不同，如果代謝不了就會產生毒性，損害肝臟腎臟。而且，小朋友比較不會表達服藥後的不適，常不易發覺藥物過量使用的副作用，診間常見危急狀況需安排心電圖、肝功能檢測與生命徵象監測。

除了用藥劑量，陳勇全說，小朋友抗拒吃藥是大人的頭痛問題，有些家長會自行將藥丸磨成粉，或是加入奶粉中。藥品磨粉可能影響安定性及穩定性，且容易發生藥物交互汙染。藥品加入奶粉中餵食，若沒喝完有藥的奶，可能未攝取足夠劑量，也會影響療效。

「成人藥減半就是兒童劑量」是最常見的迷思，或是孩子症狀未立即明顯改善，便自行搭配藥物。其他錯誤兒童用藥方式還包括過度退燒、見症狀好轉遂自行停用抗生素或過敏藥、沒吃完的藥留待下次吃或一有發燒就要馬上吃藥退燒等等。

兒童用藥安全需要醫護及家屬雙重把關，才能守護孩子健康，建議家長可以掌握幾個重點，包括領藥時逐一核對確認藥袋、劑量與成分，把孩子正在服用藥物與成分列成清單，由於不同藥品可能含有相同成分，請務必詢問醫師或藥師，避免混用複方。

陳勇全強調，兒童用藥安全不只是醫師或藥師的責任，照顧者也要依照醫囑指示，絕對避免將成人藥物減量給兒童服用。國泰醫院響應衛福部今年病人安全周「兒童安康 醫同守護」、「孕產安全 你我共守」主題，舉辦病安系列活動，期以強化院內病安文化，提升民眾醫療識能。

市售止咳糖漿、感冒藥常見含有「可待因」成分，不適合小朋友服用。本報資料照片
市售止咳糖漿、感冒藥常見含有「可待因」成分，不適合小朋友服用。本報資料照片

醫師 朋友 副作用

延伸閱讀

快看看家中沐浴品有這些添加物嗎？醫師示警恐干擾荷爾蒙

7旬翁國外買「30公分、夜夜狂歡」壯陽藥 驗不出鹿鞭獲判無罪

市售雞湯不是顏色越深越好 食譜專家分享挑選要訣及自煮重點

使用基改豆包未標示、素高湯未標成分！連鎖素食店「妙觀音」挨罰6萬元

相關新聞

顏正國肺腺癌病逝…為何發現總是晚期？ 醫揭肺腺癌此特點難防

「好小子」顏正國罹患肺腺癌病逝，享年50歲。為何肺癌一發現，總是晚期？重症醫師黃軒於臉書表示，臨床上，總有病人或家屬難以...

上午2起規模5.0地震 氣象署：單獨事件原因相同 估餘震可達規模4.5

今天上午在花蓮縣吉安鄉、台灣東部海域先後發生芮氏規模5.0地震。中央氣象署地震測報中心科長邱俊達說，造成地震主因都是菲律...

流感病毒抗藥性翻倍？ 台大專家：克流感治療仍惡化 應懷疑染上抗藥株

媒體報導，第一線醫師反應流感抗病毒藥物抗藥性提升，衛福部疾管署急忙澄清，稱流感H1N1病毒株，對公費抗病毒藥物克流感、瑞...

台灣常見4大水源潛藏神經危機！醫警告：這些「天然水」恐致命

在日常生活中，許多人誤以為看起來清澈的天然水源就是安全無虞，卻忽略了這些未經處理的水體可能藏有致命風險。

顏正國肺腺癌病逝…不吸菸也中鏢？研究揭「1飲食習慣」恐成隱形推手

藝人顏正國於7日因肺腺癌末期病逝，享年50歲，震驚演藝圈與社會大眾。這起令人惋惜的逝世，不僅讓人懷念他過去的作品與人生軌跡，更再次引起社會對「肺腺癌成因」的關注。

顏正國50歲癌逝…醫揭肺腺癌初期3大症狀 出現1狀況快就醫

以「好小子」系列電影走紅的資深男星顏正國，7日傳出因肺腺癌病逝的噩耗，享年50歲。彰化秀傳紀念醫院曾發布一篇關於肺癌症狀的文章，提醒民眾肺癌初期症狀往往不明顯，許多患者發現時已屬中晚期，呼籲民眾提高警覺、及早篩檢。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。