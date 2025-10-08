不是減量就好！ 兒童用藥亂吃會恐引發肝功能失調

3歲的小恩有咳嗽、流鼻水症狀，爸媽帶去看診，醫師開立幼兒藥物，並叮囑依照藥袋指示服用。半夜小恩咳得厲害，媽媽一時心急把成人感冒藥切半，餵給小恩半片。翌日一早，爸爸見小恩咳嗽還沒完全好轉，又餵食兒童感冒糖漿，導致孩子因重複用藥而出現昏昏欲睡、走路不穩等副作用。

國泰醫院兒童醫學部主治醫師陳勇全表示，兒童用藥需經過專業醫師進行完整的評估與診斷，以「精準劑量」為最重要的準則，絕對不是成人的用藥減量。而且有些藥物並不適合小朋友服用，例如成人的止咳糖漿，當中的「可待因」成分可能造成呼吸緩慢、呼吸困難等嚴重副作用，只限於成人使用。

陳勇全指出，兒童的肝腎功能尚未發育成熟，對於藥物的吸收、代謝、排除的反應與成人不同，如果代謝不了就會產生毒性，損害肝臟腎臟。而且，小朋友比較不會表達服藥後的不適，常不易發覺藥物過量使用的副作用，診間常見危急狀況需安排心電圖、肝功能檢測與生命徵象監測。

除了用藥劑量，陳勇全說，小朋友抗拒吃藥是大人的頭痛問題，有些家長會自行將藥丸磨成粉，或是加入奶粉中。藥品磨粉可能影響安定性及穩定性，且容易發生藥物交互汙染。藥品加入奶粉中餵食，若沒喝完有藥的奶，可能未攝取足夠劑量，也會影響療效。

「成人藥減半就是兒童劑量」是最常見的迷思，或是孩子症狀未立即明顯改善，便自行搭配藥物。其他錯誤兒童用藥方式還包括過度退燒、見症狀好轉遂自行停用抗生素或過敏藥、沒吃完的藥留待下次吃或一有發燒就要馬上吃藥退燒等等。

兒童用藥安全需要醫護及家屬雙重把關，才能守護孩子健康，建議家長可以掌握幾個重點，包括領藥時逐一核對確認藥袋、劑量與成分，把孩子正在服用藥物與成分列成清單，由於不同藥品可能含有相同成分，請務必詢問醫師或藥師，避免混用複方。