史上最大台灣設計展在彰化 17天「彰化行」從300年歷史走向未來

由彰化縣政府與台灣設計研究院共同主辦的2025台灣設計展，今天在縣議會新會館舉行開幕典禮，展期從10月10日至26日共17天，今年是以「彰化行」為主題分為三大展區，活動達588場，是歷來最盛大的設計展，縣長王惠美歡迎全國民眾利用國慶及光復節連假前來參觀。

開幕式是由縣長王惠美、擔任策展顧問的經濟部前部長王美花、經濟部政務次長何晉滄及台灣設計研究院院長張基義等人，共同敲響銅鑼，宣告開幕。

何晉滄表示，展覽總共有19個主題展，涵蓋在地隱形冠軍、工藝傳承、永續設計的多元文化，展現政府資源與地方產業的深度融合，展期正逢國慶、光復連假，邀請大家來一趟彰化行，看見不一樣的彰化。

王惠美表示，台灣設計展展區遍及彰化市、鹿港、田尾與田中，是歷屆規模最大，展覽總面積超過31.5萬坪，活動多達588場，700多位設計師、1640家在地業者參與，號召超過600家店家優惠響應，展覽串聯「城市百景」、「文化工藝」、「花卉產業」與「產業冠軍」等特色，述說無數故事，從三百年歷史文化到未來產業想像，讓大家看見彰化的底蘊與榮光。

王惠美指出，設計展每個周末都有亮點活動，三大主軸包括10月11、12日「潮派鹿港音樂祭」、10月18、19日「卦山城區音樂表演」、展期第3周「花田衣秀」時裝秀，以及劇場、光雕、市集與工廠見學、優化公共服務。

為方便民眾參觀，彰化縣政府除規劃18條旅遊路線外，也安排9條接駁路線，平日及例假日常態運行的4條路線包括彰化市環線、彰化鹿港線、鹿港巡迴線及田中田尾線，分別連接彰北展區、彰南展區及彰化、鹿港市區；假日加開5條路線，包括彰濱接駁線、鹿東接駁線、彰化田尾田中線、鹿港田尾田中線以及高鐵台化線。

停車方面，假日特別規劃免費大型路外停車場，包括彰化展區的台化停車場；鹿港展區的鹿東停車場、鹿江國際中小學、鹿港文小五停車場及台灣玻璃館；彰南展區平假日皆可停靠怡心園停車場及彰化國際展覽中心後方停車場，再步行或搭乘接駁車前往。