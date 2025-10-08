快訊

YTR爆林口幼兒園師用膠帶封幼童口、關小黑屋 新北議員公布幼兒園名稱

「好小子」顏正國肺腺癌病逝 為何發現總是晚期？醫揭隱形殺手1特點難防

台北市要發錢了？北市議會藍綠黨團有共識 都要提普發現金

雲林首例在地器官捐贈 34歲男大愛捐肝、眼角膜造福3家庭

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
34歲蒲姓男子因腦中風造成腦幹功能喪失，在地完成肝臟、角膜摘除手術，造福三名等待捐贈的患者，台大醫院雲林分院「器官移植醫學中心」今揭牌，期許未來造福更多病人，蒲男的哥哥（右）當場簽下器官捐贈同意卡，院長馬惠明（左）獻花致意。記者陳雅玲／攝影
34歲蒲姓男子因腦中風造成腦幹功能喪失，在地完成肝臟、角膜摘除手術，造福三名等待捐贈的患者，台大醫院雲林分院「器官移植醫學中心」今揭牌，期許未來造福更多病人，蒲男的哥哥（右）當場簽下器官捐贈同意卡，院長馬惠明（左）獻花致意。記者陳雅玲／攝影

雲林縣過往器官捐贈需轉送外縣市摘除器官，家屬多數難以接受，台大醫院雲林分院上月完成雲林第一例在地器官捐贈，34歲蒲姓男子因腦中風造成腦幹功能喪失，在地完成肝臟、角膜摘除手術，造福三名等待捐贈的患者，院方今舉行「器官移植醫學中心」揭牌，期許未來造福更多病人，蒲男的哥哥也當場簽下器官捐贈同意卡。

台大雲林分院「器官移植醫學中心」今揭牌，未來器官捐贈可在地進行摘除手術，不必轉送外縣市，雲林縣副縣長謝淑亞、衛生局長曾春美、衛生福利部醫事司專委郭威中、台灣大學副校長張上淳、財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心董事長李明哲、台灣國家眼庫主持人胡芳蓉教授、台大醫院器官勸募暨移植中心主任陳益祥等人，共同見證雲林醫療發展邁向新里程碑。

雲林分院上月順利完成首例在地器官捐贈摘除手術，34歲蒲姓男子因自發性顱內出血併腦疝脫，造成腦幹功能喪失，家屬想到他因腎臟、心臟衰竭遲遲等不到器官捐贈，決定展現大愛，最後在台大雲林分院完成肝臟、角膜摘除手術，造福三名患者。

蒲男的哥哥說，當院方建議讓弟弟器官捐贈時，媽媽、阿嬤都難以接受，因此花了許多時間跟家人溝通，甚至擲筊問家中供奉的神明，神明也認可器官捐贈可以幫弟弟行善積德，家人決定展現大愛，讓弟弟的生命透過另一方式延續。

過程中，媽媽向醫療團隊表達，希望弟弟最後能以熟悉的光頭模樣離去，醫療團隊也回應媽媽的心願，「當我看到醫療團隊將弟弟從開刀房推出來的時候，心裡面真的很感動，看到弟弟的容貌比生前更加安祥、更加帥氣，我們心中沒有遺憾」，非常感謝醫療團隊的用心陪伴。

台大雲林分院成立時，規畫成立心臟血管、急重症、肝膽、腫瘤與器官移植等五大醫學中心，其中器官移植必須仰賴專業團隊、精湛手術技術、完善的重症照護以及跨科整合，最為艱難，擔任協調師的護理長劉幸儀說，過去雲林器官捐贈簽署意願不高，很多民眾聽到需轉送外縣市進行摘除手術，就無意願簽署。

台大雲林分院長馬惠明說，在肝臟移植權威胡瑞恒特聘教授、心臟移植專家王植賢副院長加入團隊後，器官移植醫學中心終於在今年揭牌，完成當初承諾的五大中心最後一塊拼圖，讓捐贈者能夠落葉歸根，減少家屬的遺憾，下一階段的目標是讓受贈者能夠在地接受捐贈。

張上淳說，他對大愛者的感恩與感動難以形容；李明哲強調，移植手術必須垂直、橫向整合醫療人員，很不容易，台大雲林分院成立器官移植醫學中心，代表台大派了很多重兵在雲林，相信也讓在地民眾感受到台大醫院在雲林的投資與照顧。

34歲蒲姓男子因腦中風造成腦幹功能喪失，在地完成肝臟、角膜摘除手術，造福三名等待捐贈的患者。記者陳雅玲／翻攝
34歲蒲姓男子因腦中風造成腦幹功能喪失，在地完成肝臟、角膜摘除手術，造福三名等待捐贈的患者。記者陳雅玲／翻攝
台大醫院雲林分院「器官移植醫學中心」今揭牌，未來器官捐贈可在地進行摘除手術，不必轉送外縣市。記者陳雅玲／攝影
台大醫院雲林分院「器官移植醫學中心」今揭牌，未來器官捐贈可在地進行摘除手術，不必轉送外縣市。記者陳雅玲／攝影
台大醫院雲林分院「器官移植醫學中心」今揭牌，34歲蒲姓男子因腦中風造成腦幹功能喪失，在地完成肝臟、角膜摘除手術，造福三名等待捐贈的患者，蒲男的哥哥（中）今簽下器官捐贈同意卡。記者陳雅玲／攝影
台大醫院雲林分院「器官移植醫學中心」今揭牌，34歲蒲姓男子因腦中風造成腦幹功能喪失，在地完成肝臟、角膜摘除手術，造福三名等待捐贈的患者，蒲男的哥哥（中）今簽下器官捐贈同意卡。記者陳雅玲／攝影
台大醫院雲林分院「器官移植醫學中心」今揭牌，未來器官捐贈可在地進行摘除手術，不必轉送外縣市。記者陳雅玲／攝影
台大醫院雲林分院「器官移植醫學中心」今揭牌，未來器官捐贈可在地進行摘除手術，不必轉送外縣市。記者陳雅玲／攝影

器官捐贈 雲林 台大醫院

延伸閱讀

雲林全運會倒數10天 林郁婷奧運後首戰盼以拳會友、大啖美食

澎湖醫院脊椎內視鏡手術 病患術後3天返家

全運會賽前記會樂天啦啦隊助陣 18日開幕5千入場票秒殺

曾莞婷金鐘呼聲高！原定主演大愛劇卻突被換角 經紀人回應了

相關新聞

顏正國肺腺癌病逝…為何發現總是晚期？ 醫揭肺腺癌此特點難防

「好小子」顏正國罹患肺腺癌病逝，享年50歲。為何肺癌一發現，總是晚期？重症醫師黃軒於臉書表示，臨床上，總有病人或家屬難以...

上午2起規模5.0地震 氣象署：單獨事件原因相同 估餘震可達規模4.5

今天上午在花蓮縣吉安鄉、台灣東部海域先後發生芮氏規模5.0地震。中央氣象署地震測報中心科長邱俊達說，造成地震主因都是菲律...

流感病毒抗藥性翻倍？ 台大專家：克流感治療仍惡化 應懷疑染上抗藥株

媒體報導，第一線醫師反應流感抗病毒藥物抗藥性提升，衛福部疾管署急忙澄清，稱流感H1N1病毒株，對公費抗病毒藥物克流感、瑞...

顏正國肺腺癌病逝…不吸菸也中鏢？研究揭「1飲食習慣」恐成隱形推手

藝人顏正國於7日因肺腺癌末期病逝，享年50歲，震驚演藝圈與社會大眾。這起令人惋惜的逝世，不僅讓人懷念他過去的作品與人生軌跡，更再次引起社會對「肺腺癌成因」的關注。

顏正國50歲癌逝…醫揭肺腺癌初期3大症狀 出現1狀況快就醫

以「好小子」系列電影走紅的資深男星顏正國，7日傳出因肺腺癌病逝的噩耗，享年50歲。彰化秀傳紀念醫院曾發布一篇關於肺癌症狀的文章，提醒民眾肺癌初期症狀往往不明顯，許多患者發現時已屬中晚期，呼籲民眾提高警覺、及早篩檢。

行動電源自燃頻傳 高鐵公告勿放行李或背包充電 「要視線可及之處」

近年大眾運輸列車頻傳行動電源自燃事件，台灣高鐵過去僅呼籲旅客多注意，然而為確保乘車安全，高鐵公司今表示，未來旅客乘車時切...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。