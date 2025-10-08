雲林首例在地器官捐贈 34歲男大愛捐肝、眼角膜造福3家庭
雲林縣過往器官捐贈需轉送外縣市摘除器官，家屬多數難以接受，台大醫院雲林分院上月完成雲林第一例在地器官捐贈，34歲蒲姓男子因腦中風造成腦幹功能喪失，在地完成肝臟、角膜摘除手術，造福三名等待捐贈的患者，院方今舉行「器官移植醫學中心」揭牌，期許未來造福更多病人，蒲男的哥哥也當場簽下器官捐贈同意卡。
台大雲林分院「器官移植醫學中心」今揭牌，未來器官捐贈可在地進行摘除手術，不必轉送外縣市，雲林縣副縣長謝淑亞、衛生局長曾春美、衛生福利部醫事司專委郭威中、台灣大學副校長張上淳、財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心董事長李明哲、台灣國家眼庫主持人胡芳蓉教授、台大醫院器官勸募暨移植中心主任陳益祥等人，共同見證雲林醫療發展邁向新里程碑。
雲林分院上月順利完成首例在地器官捐贈摘除手術，34歲蒲姓男子因自發性顱內出血併腦疝脫，造成腦幹功能喪失，家屬想到他因腎臟、心臟衰竭遲遲等不到器官捐贈，決定展現大愛，最後在台大雲林分院完成肝臟、角膜摘除手術，造福三名患者。
蒲男的哥哥說，當院方建議讓弟弟器官捐贈時，媽媽、阿嬤都難以接受，因此花了許多時間跟家人溝通，甚至擲筊問家中供奉的神明，神明也認可器官捐贈可以幫弟弟行善積德，家人決定展現大愛，讓弟弟的生命透過另一方式延續。
過程中，媽媽向醫療團隊表達，希望弟弟最後能以熟悉的光頭模樣離去，醫療團隊也回應媽媽的心願，「當我看到醫療團隊將弟弟從開刀房推出來的時候，心裡面真的很感動，看到弟弟的容貌比生前更加安祥、更加帥氣，我們心中沒有遺憾」，非常感謝醫療團隊的用心陪伴。
台大雲林分院成立時，規畫成立心臟血管、急重症、肝膽、腫瘤與器官移植等五大醫學中心，其中器官移植必須仰賴專業團隊、精湛手術技術、完善的重症照護以及跨科整合，最為艱難，擔任協調師的護理長劉幸儀說，過去雲林器官捐贈簽署意願不高，很多民眾聽到需轉送外縣市進行摘除手術，就無意願簽署。
台大雲林分院長馬惠明說，在肝臟移植權威胡瑞恒特聘教授、心臟移植專家王植賢副院長加入團隊後，器官移植醫學中心終於在今年揭牌，完成當初承諾的五大中心最後一塊拼圖，讓捐贈者能夠落葉歸根，減少家屬的遺憾，下一階段的目標是讓受贈者能夠在地接受捐贈。
張上淳說，他對大愛者的感恩與感動難以形容；李明哲強調，移植手術必須垂直、橫向整合醫療人員，很不容易，台大雲林分院成立器官移植醫學中心，代表台大派了很多重兵在雲林，相信也讓在地民眾感受到台大醫院在雲林的投資與照顧。
