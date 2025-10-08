快訊

YTR爆林口幼兒園師用膠帶封幼童口、關小黑屋 新北議員公布幼兒園名稱

「好小子」顏正國肺腺癌病逝 為何發現總是晚期？醫揭隱形殺手1特點難防

台北市要發錢了？北市議會藍綠黨團有共識 都要提普發現金

顏正國肺腺癌病逝…不吸菸也中鏢？研究揭「1飲食習慣」恐成隱形推手

聯合新聞網／ 綜合報導
「好小子」顏正國昨天驚傳肺腺癌辭世，享年50歲。本報資料照片
「好小子」顏正國昨天驚傳肺腺癌辭世，享年50歲。本報資料照片

藝人顏正國於7日因肺腺癌末期病逝，享年50歲，震驚演藝圈與社會大眾。這起令人惋惜的逝世，不僅讓人懷念他過去的作品與人生軌跡，更再次引起社會對「肺腺癌成因」的關注。長期以來，肺腺癌被視為與吸菸、空氣污染密切相關的疾病。在3月發表在《Nature Metabolism》期刊上的最新研究，打破了這項傳統觀點。研究指出：「高糖、高脂」的西方飲食，可能同樣是促使肺腺癌發展的幕後推手。

營養師呂美寶在臉書粉專「食物的力量．呂美寶營養師」表示，這項由佛羅里達大學癌症中心所主導的研究，透過動物實驗發現，當小鼠長期攝取高糖高脂的飲食，其肺部細胞竟出現大量異常「肝醣（glycogen）」堆積。這些本應儲存在肝臟與肌肉的肝醣，竟被癌細胞「截走」，成為其專屬能源來源。

研究團隊指出，這些異常肝醣對癌細胞的幫助包括：被轉化為穩定的能量來源、提供癌細胞快速複製所需的「建材」、抑制AMPK（細胞能量警報系統），讓癌細胞「忘記自己已經過度生長」。簡言之，肝醣成為癌細胞的私人糧倉，支持其不斷生長、擴散。

高糖、高GI飲食是危機來源

這項研究引發關注的關鍵在於：即使不吸菸、不暴露在污染環境中，若長期攝取高糖、精緻澱粉與高脂飲食，可能仍會讓肺部細胞暴露於癌變風險中。尤其像是：白麵包、甜食、含糖飲料等高升糖指數（GI）食物和長期缺乏運動與代謝異常者，這些因素可能促進肝醣與脂肪的堆積，形成癌細胞理想的代謝環境。

預防肺腺癌，除了避免吸菸與空污，更應該從正確飲食與生活型態著手：

避免或減少攝取：

高GI食物：含糖飲料、精製澱粉類（如白飯、蛋糕、麵包）

增加攝取以下抗發炎與抗氧化食物：

富含多酚蔬果：莓果類、番茄、綠葉蔬菜

Omega-3脂肪酸：鯖魚、亞麻籽、魚油

原型全穀與豆類：糙米、紅薏仁、藜麥、毛豆

茶飲與植化素：綠茶、薑黃、迷迭香

建立良好生活習慣：

規律運動：促進肝醣儲存在肌肉、穩定代謝

良好睡眠品質：修復細胞、降低體內慢性發炎

關鍵並非完全拒吃碳水化合物，而是：吃對碳水，選擇低GI、富含纖維的食材、適量攝取，避免過度進食導致代謝失衡、避免發炎體質：有助減少癌細胞生長的機會。

如此一來，能活化體內AMPK蛋白，幫助抑制癌細胞增生，並啟動「自噬機制（Autophagy）」，促進細胞修復與健康代謝。

癌細胞 肺腺癌 營養師 顏正國

延伸閱讀

社宅租金跟著房價漲？ 網怨：租金貴又沒補貼、沒家具

最新邪教吃法？她自創「隔夜薯條」料理 網一看傻眼：像廚餘

吃澱粉怕胖？網友瘋傳「亞洲媽媽祕訣」輕鬆減熱量 專家解釋背後原因

維他命「有吃有保佑」？研究揭「3種類」多吃反而有害

相關新聞

顏正國肺腺癌病逝…為何發現總是晚期？ 醫揭肺腺癌此特點難防

「好小子」顏正國罹患肺腺癌病逝，享年50歲。為何肺癌一發現，總是晚期？重症醫師黃軒於臉書表示，臨床上，總有病人或家屬難以...

上午2起規模5.0地震 氣象署：單獨事件原因相同 估餘震可達規模4.5

今天上午在花蓮縣吉安鄉、台灣東部海域先後發生芮氏規模5.0地震。中央氣象署地震測報中心科長邱俊達說，造成地震主因都是菲律...

流感病毒抗藥性翻倍？ 台大專家：克流感治療仍惡化 應懷疑染上抗藥株

媒體報導，第一線醫師反應流感抗病毒藥物抗藥性提升，衛福部疾管署急忙澄清，稱流感H1N1病毒株，對公費抗病毒藥物克流感、瑞...

顏正國肺腺癌病逝…不吸菸也中鏢？研究揭「1飲食習慣」恐成隱形推手

藝人顏正國於7日因肺腺癌末期病逝，享年50歲，震驚演藝圈與社會大眾。這起令人惋惜的逝世，不僅讓人懷念他過去的作品與人生軌跡，更再次引起社會對「肺腺癌成因」的關注。

顏正國50歲癌逝…醫揭肺腺癌初期3大症狀 出現1狀況快就醫

以「好小子」系列電影走紅的資深男星顏正國，7日傳出因肺腺癌病逝的噩耗，享年50歲。彰化秀傳紀念醫院曾發布一篇關於肺癌症狀的文章，提醒民眾肺癌初期症狀往往不明顯，許多患者發現時已屬中晚期，呼籲民眾提高警覺、及早篩檢。

行動電源自燃頻傳 高鐵公告勿放行李或背包充電 「要視線可及之處」

近年大眾運輸列車頻傳行動電源自燃事件，台灣高鐵過去僅呼籲旅客多注意，然而為確保乘車安全，高鐵公司今表示，未來旅客乘車時切...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。