顏正國肺腺癌病逝…不吸菸也中鏢？研究揭「1飲食習慣」恐成隱形推手

藝人顏正國於7日因肺腺癌末期病逝，享年50歲，震驚演藝圈與社會大眾。這起令人惋惜的逝世，不僅讓人懷念他過去的作品與人生軌跡，更再次引起社會對「肺腺癌成因」的關注。長期以來，肺腺癌被視為與吸菸、空氣污染密切相關的疾病。在3月發表在《Nature Metabolism》期刊上的最新研究，打破了這項傳統觀點。研究指出：「高糖、高脂」的西方飲食，可能同樣是促使肺腺癌發展的幕後推手。

營養師呂美寶在臉書粉專「食物的力量．呂美寶營養師」表示，這項由佛羅里達大學癌症中心所主導的研究，透過動物實驗發現，當小鼠長期攝取高糖高脂的飲食，其肺部細胞竟出現大量異常「肝醣（glycogen）」堆積。這些本應儲存在肝臟與肌肉的肝醣，竟被癌細胞「截走」，成為其專屬能源來源。

研究團隊指出，這些異常肝醣對癌細胞的幫助包括：被轉化為穩定的能量來源、提供癌細胞快速複製所需的「建材」、抑制AMPK（細胞能量警報系統），讓癌細胞「忘記自己已經過度生長」。簡言之，肝醣成為癌細胞的私人糧倉，支持其不斷生長、擴散。

高糖、高GI飲食是危機來源

這項研究引發關注的關鍵在於：即使不吸菸、不暴露在污染環境中，若長期攝取高糖、精緻澱粉與高脂飲食，可能仍會讓肺部細胞暴露於癌變風險中。尤其像是：白麵包、甜食、含糖飲料等高升糖指數（GI）食物和長期缺乏運動與代謝異常者，這些因素可能促進肝醣與脂肪的堆積，形成癌細胞理想的代謝環境。

預防肺腺癌，除了避免吸菸與空污，更應該從正確飲食與生活型態著手：

避免或減少攝取：

高GI食物：含糖飲料、精製澱粉類（如白飯、蛋糕、麵包）

增加攝取以下抗發炎與抗氧化食物：

富含多酚蔬果：莓果類、番茄、綠葉蔬菜

Omega-3脂肪酸：鯖魚、亞麻籽、魚油

原型全穀與豆類：糙米、紅薏仁、藜麥、毛豆

茶飲與植化素：綠茶、薑黃、迷迭香

建立良好生活習慣：

規律運動：促進肝醣儲存在肌肉、穩定代謝

良好睡眠品質：修復細胞、降低體內慢性發炎

關鍵並非完全拒吃碳水化合物，而是：吃對碳水，選擇低GI、富含纖維的食材、適量攝取，避免過度進食導致代謝失衡、避免發炎體質：有助減少癌細胞生長的機會。

如此一來，能活化體內AMPK蛋白，幫助抑制癌細胞增生，並啟動「自噬機制（Autophagy）」，促進細胞修復與健康代謝。