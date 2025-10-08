陳美鳳化身衛教大使 跳動感「流新」舞籲打好打滿

流感疫情連9週上升，單週就診人次破15萬，公費「左流右新」疫苗10月開打，至今累計接種破160萬劑。「台灣最美歐巴桑」陳美鳳今天化身衛教大使，大跳「流新」舞，動感提醒高風險族群打好打滿。

往年流感通常在12月才進入流行期，但今年卻提早報到，衛生福利部疾病管制署長羅一鈞便曾警告，今年流感疫情不但提早二個月、且已經連續9週上升，顯示10月可能是難得一見的流感高峰期。依據疾管署最新統計，第40週（9月28日至10月4日）類流感門、急診就診計15萬251人次，較前一週上升13.5%

不只流感疫情來勢洶洶，疾管署發言人曾淑慧今天在台灣家庭醫學醫學會舉辦的衛教記者會中提醒，雖然目前國內COVID-19肺炎疫情持續處於低點，但鄰近國家如日本、韓國、美國等疫情都在上升階段或於疫情高點波動。

曾淑慧說，目前COVID-19疫苗打氣較流感疫苗來得淡，但因COVID-19重症死亡風險仍是流感的2倍，呼籲高風險民眾仍要接種疫苗，特別是10月連假多，民眾出遊、出國頻繁，務必做好自我防護。

根據疾管署統計，曾淑慧表示，昨天流感疫苗接種數為20萬5245劑，今年累計接種數127萬3028劑，為去年同期累計接種數（73萬503劑）1.7倍。至於COVID-19疫苗部分，昨天接種數約5萬2826劑，今年累計接種數35萬5540劑，為去年同期累計接種數（18萬9670劑）的1.9倍。

秋冬雙煞來襲，今天記者會上特別邀來「台灣最美歐巴桑」陳美鳳擔任「左流右新」衛教大使，與家醫科醫師一起拍攝影片「流新」舞，用輕鬆動感的方式提醒民眾，長者、慢性病患者等高風險族群，應儘快完成「左流右新」疫苗接種，保護自己與家人的健康。

陳美鳳回想身邊經紀人前陣子先後感染流感跟COVID-19，直呼「金恐怖」，就算在感染COVID-19康復後，仍有長期咳嗽、胸悶、味覺喪失等症狀，身體狀況也變差，連上瑜伽課都吃力，所以一定要站出來提醒大家注意。

台灣家庭醫學醫學會預防保健及慢性病防治委員會吳至行教授說明，感染COVID-19後急重症風險較流感更高，患者進入加護病房的風險更高出2倍，且COVID-19病毒會傷害人體多個器官，恐會留下長期後遺症。

他說，民眾常常只打了流感疫苗，但卻遲遲沒有接種COVID-19疫苗，其實流感和COVID-19是兩種完全不同的病毒，尤其是高風險族群，若感染後都不只是小感冒這麼簡單，所以兩種疫苗都不能少，務必都要完整接種。