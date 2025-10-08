重陽新潮流！北市「家電維修、無人機學堂」 銀髮男學員暴增

快訊

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
大同圖書館內的樂齡中心，有給小朋友玩的樂高牆。記者邱書昱／攝影
十月適逢重陽日，台北市教育局為提高男性長輩參與樂齡課程，推出家電維修、無人機學堂等創新課程，教育局表示，今年更將「樂齡進修券」降低年齡及補助門檻，首次報名的新生也有額外加碼，鼓勵市民體驗終身學習的樂趣。

教育局長湯志民介紹，北市高齡化人口高達23.79％，高居六都之冠，北市推行相關樂齡活動也發現到，以往的活動參與性別比，女性會有7成，但男性僅有3成，為此，市府在114年推動樂齡學堂創新課程，每校補助5萬元，共計5校申請，像是木柵高工的家電維修、木藝及無人機學堂等。

湯志民說，開課後經過調查，家電維修的男女報名比就有到8：2，木藝也有6：4，以及無人機學堂也有13：2，可見男生多以實作的課程更有興趣。另外，也有開平餐飲開辦的「樂齡料理」、太平國小的「發現現文物心魅力」等課程。

湯志民介紹，北市推出「樂齡市民進修券」，今年度將補助從65歲下修到55歲以上市民，補助在北市12所社區大學學分費1千元到3千元，降低學習門檻也培養終身學習。今年擴大補助範圍人數到2400人，並加碼「新生加碼補助」措施。

教育局補充，像是一般舊生每人補助1門課程1000元，共補助1800人；首次報名新生每人補助1門課程2000元，共補助600人；低收入戶或中低收入戶每人補助1門課程3000元。統計共有9507人完成登記，整體使用人數達1899人也比去年成長。

教育局補充，除了樂齡學堂之外，也有樂齡學習中心，因此市府也在10月的重陽月份，推出50場的樂齡長者藝術、健康保健及自然生態主題，包含天文館、動物園等合作。大同圖書館內的大同樂齡中心，近年重新裝潢及舉辦相關祖孫代間課程。

大同圖書館介紹，由於大同區周遭包含大稻埕、大龍峒等古蹟，因此課程結合在地的古蹟導覽與花布課程。平時也會帶著小朋友及長輩活動的魔術師分享，如果是祖孫一起來上課，通常可以多一層話題且延續，甚至透過表演魔術給別人看拉近關係。

大同圖書館內的樂齡中心。記者邱書昱／攝影
