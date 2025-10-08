觀光署花4.3億辦70場活動「獨漏桃園」 立委批：算你倒霉？

交通部觀光署在全台轄管13個國家風景區管理處，並定期舉辦大型活動以推廣觀光、國旅，但立委魯明哲今天說，觀光署今年舉辦70場活動，應是全台遍地開花，然而卻獨漏桃園市，批評「沒有國家風景區的縣市，就算你倒霉嗎？」要求交通部應以其他預算關注被漏的縣市。

交通部長陳世凱今赴立法院交通委員會進行業務報告，會中立委魯明哲質詢時指出，觀光署今年規畫在全台舉辦70個大型活動，經費部分包含北觀2150萬元、中區7421萬元、南區9725萬元、東海岸6210萬元、縱谷3425萬元、東北角4893萬元。

魯明哲說，交通部長陳世凱日前接受廣播節目專訪時，談到墾丁觀光及國旅問題，陳世凱當時說透過蓋新飯店、留客過夜、改善交通、多辦活動等4大措施，盼吸引更多民眾國旅、觀光。

魯明哲表示，若要衝刺國內觀光就要多辦活動，像是高雄舉辦很多演唱會確實吸引觀光人潮，觀光署長陳玉秀也曾說要多辦活動，光是南部就舉辦了19個活動，觀光署也針對13個國家風景區舉辦大型活動，但桃園市的活動卻是0個。

陳玉秀說，觀光署舉辦活動是以風景管理區為主，其他地方行活動則採補助或合作的方式；魯明哲批評，觀光署主導的大型活動都以國家風景區為主，「沒有國家風景區的縣市就算你倒霉嗎？」

魯明哲表示，觀光署今年耗資4.3億元舉辦70大活動應全台遍地開花，結果桃園卻成為13不管地帶，除了桃園，中央在新竹、苗栗等縣市舉辦的活動也不多，但這些沒有國家風景區的縣市也都需要行銷推廣觀光，呼籲主管機關能用其他預算來關注。

陳世凱說，後續可以與地方政府討論可以做的事情，研議如何辦理活動。