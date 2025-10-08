台北101國慶煙火加無人機展演 交通管制措施看這裡

台北101大樓將於本月10日晚間進行國慶煙火暨無人機展演活動，信義警分局為維護人車安全，屆時在周邊車道實施交通管制，並加強疏導，今說明交通管制措施，鼓勵民眾多搭乘大眾運輸工具。

相關交通管制措施如下：

一、管制時段及路段

(一)第一階段管制：

1、管制時間:10月10日(五)17時至21時

2、管制路段：松壽路（市府-松智）雙向內側共4車道封閉，保留雙向外側各1車道通行

(二)第二階段管制：

1、管制時間:10月10日(五)21時至22時25分

2、管制路段：

(1)市府路(松高-信義)

(2)松智路(松壽-信義)

(3)松壽路(一號道路-松智)

(4)松廉路(松智-松壽20巷)

(5)信義路往東(莊敬-松智)、往西(松仁-莊敬)

(三)第三階段管制：

1、管制時間:10月10日(五)22時25分至23時30分

2、管制路段：松壽路（市府-松智）雙向內側共4車道封閉，保留雙向外側各1車道通行

(四)擴大交通管制範圍：視交通狀況彈性管制松仁路、松壽路口往西；松智路、松高路口往南

二、建議改道路線

(一)東西向車流：建議改道市民大道、忠孝東路、松勤街、莊敬路。

(二)南北向車流：建議改道敦化南路、光復南路、基隆路、松仁路、松德路。