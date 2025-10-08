他喊周休三日心態超讚！一票人點頭推「多休這天」：更有效率

苦苦熬到的周末時間總是過得特別快，一名網友在PTT發文直呼「周休三日的心態最完美」。表示每次都覺得周末還沒真的休息到就又開始上班了，貼文發布後吸引許多網友共鳴「推廣周休三日」。

原PO哀號，周休二日常常覺得還沒開始休息就又要上班，假日只有兩天根本什麼事也不敢做，禮拜六就開始煩惱明天又不能睡到飽。不過連假休到四天以上時又會開始害怕上班，很抗拒回公司工作，所以對他而言，三天是最舒服的，直呼「周休三日是不是工作與生活最平衡的模式」。

貼文曝光後，一票人指出星期三最適合休假「休禮拜三，上兩天班的疲勞不會累積」、「一個禮拜休三天，然後那一天要在禮拜三，這種最適合」、「我覺得放禮拜三剛好，這樣只有連上兩天」、「周休三日上班目前打聽下來大家都覺得工作上非常有效率，不會因為疲勞拉低工作效率」。

也有網友發表其他看法「周休六日薪水照領，一周去一次辦公室」、「看休在哪，休在星期三跟星期五差很多，休星期五感覺好花錢，每周都想出去玩」、「上一周休一周最完美，我一個月上12天」、「我看你是不懂周休一日哦」、「管周休幾日，錢賺夠生活過爽才是重點」、「周休三日真的舒服，至少每月1、2次」。