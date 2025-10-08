準「娜克莉」颱風是偏西版本的哈隆 專家示警國慶連假日本旅遊注意了

快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
熱帶性低氣壓TD-26路徑潛勢預報。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專
熱帶性低氣壓TD-26路徑潛勢預報。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專

熱帶性低氣壓TD-26今天上午8時生成，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，可能很快會變成今年第23號颱風娜克莉，未來路徑應該會類似比較偏西版本的哈隆颱風，對台灣造成影響機會仍然較低。

至於哈隆颱風已於今天上午8時增強為強烈颱風，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，哈隆颱風躍升強颱，成為今年第3個強颱，幸好只是擦日本而過，沒有直撲。

吳聖宇表示，原本想說哈隆颱風不影響國慶連假日本的天氣，要去日本的民眾可以鬆一口氣，但是沒想到現在將要冒出另一個娜克莉颱風，而且在10月10日國慶日至10月12日周日之間可能比哈隆颱風更為接近琉球群島、九州東南方海面區域，提醒要去日本的民眾又要小心注意了。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

