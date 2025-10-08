過夜飛機停放量能吃緊 桃園機場急增臨時停機坪 年底完工啟用

疫後桃園機場運量屢創新高，國籍航空也持續增購新飛機，桃園機場急增臨時停機坪，桃園機場規畫今年12月完成第三跑道旁的臨時停機坪，預計可增停16架飛機，有望舒緩過夜飛機停放量能吃緊情況。

交通部長陳世凱今赴立法院交通委員會進行業務報告，針對完善桃園機場設施及服務部分，陳世凱表示，第三跑道第一階段工程已於2023年9月開工，預計今年12月完成臨時機坪，第二階段工程西側標及燈光統包標已於今年5月決標，將持續辦理工程施供作業。

桃園機場公司副總經理孫宏彬說，桃園機場現有的臨時停機坪數量吃緊，主要是很多飛機需在桃園機場過夜，但過夜飛機停放時間較長，因此需增設臨時停機坪，預計今年底完工的臨時停機坪可增停16架飛機。

另外，交通部表示，高雄機場新航廈A滑行道北移工程及東側立體停車場主體工程，已分別在4月、5月開工，並持續辦理新航廈的主體工程細部設計作業。