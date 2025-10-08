快訊

雙十國慶「三生肖」天降好運！想旺財求桃花 當天這樣做

住養生村先辦安養信託 專款專用不怕養老金被騙光

同是肺腺癌末期！顏正國、汪建民相隔一年同日病逝 醫籲警覺肺腺癌警訊

過夜飛機停放量能吃緊 桃園機場急增臨時停機坪 年底完工啟用

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
桃園機場規畫今年12月完成第三跑道旁的臨時停機坪，預計可增停16架飛機，有望舒緩過夜飛機停放量能吃緊情況。圖為桃園機場。記者楊德宜／攝影
桃園機場規畫今年12月完成第三跑道旁的臨時停機坪，預計可增停16架飛機，有望舒緩過夜飛機停放量能吃緊情況。圖為桃園機場。記者楊德宜／攝影

疫後桃園機場運量屢創新高，國籍航空也持續增購新飛機，桃園機場急增臨時停機坪，桃園機場規畫今年12月完成第三跑道旁的臨時停機坪，預計可增停16架飛機，有望舒緩過夜飛機停放量能吃緊情況。

交通部長陳世凱今赴立法院交通委員會進行業務報告，針對完善桃園機場設施及服務部分，陳世凱表示，第三跑道第一階段工程已於2023年9月開工，預計今年12月完成臨時機坪，第二階段工程西側標及燈光統包標已於今年5月決標，將持續辦理工程施供作業。

桃園機場公司副總經理孫宏彬說，桃園機場現有的臨時停機坪數量吃緊，主要是很多飛機需在桃園機場過夜，但過夜飛機停放時間較長，因此需增設臨時停機坪，預計今年底完工的臨時停機坪可增停16架飛機。

另外，交通部表示，高雄機場新航廈A滑行道北移工程及東側立體停車場主體工程，已分別在4月、5月開工，並持續辦理新航廈的主體工程細部設計作業。

桃園機場規畫今年12月完成第三跑道旁的臨時停機坪，預計可增停16架飛機，有望舒緩過夜飛機停放量能吃緊情況。圖為桃園機場。記者楊德宜／攝影
桃園機場規畫今年12月完成第三跑道旁的臨時停機坪，預計可增停16架飛機，有望舒緩過夜飛機停放量能吃緊情況。圖為桃園機場。記者楊德宜／攝影

桃園機場 飛機 停機坪

延伸閱讀

台鐵暴力頻傳 陳世凱：支持修法加嚴罰則

交通部再推「TPASS 2.0+」 中長途國道客運最高回饋30％ 12月上路

機場多元計程車將鬆綁 華航高雄－桃園接駁機同步研議中

周玉蔻嗆檢察官：剖心給你看？撰東元經營權「小三奪權」檢批沒反省

相關新聞

上午2起規模5.0地震 氣象署：單獨事件原因相同 估餘震可達規模4.5

今天上午在花蓮縣吉安鄉、台灣東部海域先後發生芮氏規模5.0地震。中央氣象署地震測報中心科長邱俊達說，造成地震主因都是菲律...

顏正國肺腺癌病逝…不吸菸也中標？研究揭「1飲食習慣」恐成隱形推手

藝人顏正國於7日因肺腺癌末期病逝，享年50歲，震驚演藝圈與社會大眾。這起令人惋惜的逝世，不僅讓人懷念他過去的作品與人生軌跡，更再次引起社會對「肺腺癌成因」的關注。

顏正國50歲癌逝…醫揭肺腺癌初期3大症狀 出現1狀況快就醫

以「好小子」系列電影走紅的資深男星顏正國，7日傳出因肺腺癌病逝的噩耗，享年50歲。彰化秀傳紀念醫院曾發布一篇關於肺癌症狀的文章，提醒民眾肺癌初期症狀往往不明顯，許多患者發現時已屬中晚期，呼籲民眾提高警覺、及早篩檢。

行動電源自燃頻傳 高鐵公告勿放行李或背包充電 「要視線可及之處」

近年大眾運輸列車頻傳行動電源自燃事件，台灣高鐵過去僅呼籲旅客多注意，然而為確保乘車安全，高鐵公司今表示，未來旅客乘車時切...

哈隆轉強颱 準「娜克莉颱風」生成、路徑可能複製貼上

目前太平洋地區有1個颱風，和有1個熱帶性低氣壓，哈隆颱風今天上午8時增強為強烈颱風，以每小時20公里速度，向北北東進行。...

他喊周休三日心態超讚！一票人點頭推「多休這天」：更有效率

苦苦熬到的周末時間總是過得特別快，一名網友在PTT發文直呼「周休三日的心態最完美」。表示每次都覺得周末還沒真的休息到就又開始上班了，貼文發布後吸引許多網友共鳴「推廣周休三日」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。