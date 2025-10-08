上午2起規模5.0地震 氣象署：單獨事件原因相同 估餘震可達規模4.5

快訊

聯合報／ 記者胡／台北即時報導
今天東部兩起芮氏規模5.0地震，發生主因都是菲律賓海板塊和歐亞板塊相互碰撞所引起的。圖／中央氣象署提供
今天東部兩起芮氏規模5.0地震，發生主因都是菲律賓海板塊和歐亞板塊相互碰撞所引起的。圖／中央氣象署提供

今天上午在花蓮縣吉安鄉、台灣東部海域先後發生芮氏規模5.0地震。中央氣象署地震測報中心科長邱俊達說，造成地震主因都是菲律賓海板塊和歐亞板塊相互碰撞所引起的。台灣地區規模5以上的地震，平均來看的話，每個月大概會發生4次左右。這兩起地震相距的距離超過70公里，所以氣象署認定是兩起單獨事件。

第1起地震的發生位置在花蓮縣吉安鄉，邱俊達表示，地震的震源深度非常淺，造成的影響範圍比較大是花蓮市附近的區域，其他區域大約可以測到1級震度。從震度上來看，花蓮市附近的震度可以來到4級，比較遠一點大概是3級，民眾比較關注的光復鄉是3級震度。

針對上午7時52分地震，邱俊達表示，達到氣象署發送災防告警訊息門檻，所以氣象署針對花蓮縣發布國家級警報。這起地震發生主因，是菲律賓海板塊和歐亞板塊相互碰撞引起的，發生的位置在陸地上。

邱俊達表示，從歷史背景來看，這附近區域發生地震次數非常多，從去年起芮氏規模5.5以上地震就有4起。

另外，邱俊達表示，今天上午11時33分發生的地震，發震位置是東部海域，影響的區域比上午7時52分的地震來得小一點，主要影響為東部地區，大部分有1至2級，最大的地方是花蓮縣光復鄉有3級，「剛好過3級的門檻」。

邱俊達表示，從板塊構造來看，造成這個地震主因一樣是菲律賓海板塊和歐亞板塊相互碰撞所引起的。從歷史上地震來看，這個地區發生地震比稍早吉安鄉發生的地震會稍微少一點，這個地區發生的頻率沒有那麼高。

後續餘震方面，邱俊達表示，從歷史資料來看，大概會抓3天4至4.5左右的規模。

第127號顯著有感地震報告。圖／中央氣象署提供
第126號顯著有感地震報告。圖／中央氣象署提供
地震 板塊 花蓮

