國慶連假 高公局籲參考國道路況預報、短途走省道
國慶連假將至，高公局表示，有10個縣市假期首2日平均訂房率高於5成，預估國道將有大量旅遊車潮，短途民眾若要開車，建議多利用省道，若須上國道，行前可參考每日路況預報。
今年國慶連假為10月10日至12日，交通部高速公路局今天發布新聞稿引述觀光署資料，國慶連假首2日平均訂房率高於5成以上的縣市，包括宜蘭縣、台東縣、南投縣、基隆市、台北市、新北市、連江縣、桃園市、屏東縣及苗栗縣。
為因應假期間龐大旅遊交通需求及維持國道合理服務水準，高公局表示，規劃實施部分匝道封閉管制措施。
高公局表示，短途民眾若要自行開車，建議多利用省道等地方道路；若須行駛國道，建議行前多參考每日路況預報，以避開國道易壅塞路段及時段，也可利用高速公路1968 App或網路查詢即時天氣及路況，彈性調整行程規劃。
高公局提醒，用路人出門前除了應養精蓄銳，更要落實行車檢查，像是檢查大燈、雨刷、雨刷水及輪胎胎紋與胎壓等，而途中也應與前車保持安全距離，以維護自身及他人行車安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言