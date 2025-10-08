國慶連假 高公局籲參考國道路況預報、短途走省道

國慶連假將至，高公局表示，有10個縣市假期首2日平均訂房率高於5成，預估國道將有大量旅遊車潮，短途民眾若要開車，建議多利用省道，若須上國道，行前可參考每日路況預報。

今年國慶連假為10月10日至12日，交通部高速公路局今天發布新聞稿引述觀光署資料，國慶連假首2日平均訂房率高於5成以上的縣市，包括宜蘭縣、台東縣、南投縣、基隆市、台北市、新北市、連江縣、桃園市、屏東縣及苗栗縣。

為因應假期間龐大旅遊交通需求及維持國道合理服務水準，高公局表示，規劃實施部分匝道封閉管制措施。

高公局表示，短途民眾若要自行開車，建議多利用省道等地方道路；若須行駛國道，建議行前多參考每日路況預報，以避開國道易壅塞路段及時段，也可利用高速公路1968 App或網路查詢即時天氣及路況，彈性調整行程規劃。

高公局提醒，用路人出門前除了應養精蓄銳，更要落實行車檢查，像是檢查大燈、雨刷、雨刷水及輪胎胎紋與胎壓等，而途中也應與前車保持安全距離，以維護自身及他人行車安全。