快訊

雙十國慶「三生肖」天降好運！想旺財求桃花 當天這樣做

住養生村先辦安養信託 專款專用不怕養老金被騙光

同是肺腺癌末期！顏正國、汪建民相隔一年同日病逝 醫籲警覺肺腺癌警訊

國慶連假 高公局籲參考國道路況預報、短途走省道

中央社／ 台北8日電

國慶連假將至，高公局表示，有10個縣市假期首2日平均訂房率高於5成，預估國道將有大量旅遊車潮，短途民眾若要開車，建議多利用省道，若須上國道，行前可參考每日路況預報。

今年國慶連假為10月10日至12日，交通部高速公路局今天發布新聞稿引述觀光署資料，國慶連假首2日平均訂房率高於5成以上的縣市，包括宜蘭縣、台東縣、南投縣、基隆市、台北市、新北市、連江縣、桃園市、屏東縣及苗栗縣。

為因應假期間龐大旅遊交通需求及維持國道合理服務水準，高公局表示，規劃實施部分匝道封閉管制措施。

高公局表示，短途民眾若要自行開車，建議多利用省道等地方道路；若須行駛國道，建議行前多參考每日路況預報，以避開國道易壅塞路段及時段，也可利用高速公路1968 App或網路查詢即時天氣及路況，彈性調整行程規劃。

高公局提醒，用路人出門前除了應養精蓄銳，更要落實行車檢查，像是檢查大燈、雨刷、雨刷水及輪胎胎紋與胎壓等，而途中也應與前車保持安全距離，以維護自身及他人行車安全。

國道 高公局

延伸閱讀

國慶連假各地湧觀光人潮 桃園這匝道10月10日封閉7小時

國慶連假10縣市訂房率逾5成 高公局估國道將湧大量觀光旅遊車潮

國慶連假首2日平均訂房率高於5成 高公局估大量觀光車潮湧現

國慶連假嘉義市訂房率逾5成 光織影舞、搖滾音樂祭吸客

相關新聞

上午2起規模5.0地震 氣象署：單獨事件原因相同 估餘震可達規模4.5

今天上午在花蓮縣吉安鄉、台灣東部海域先後發生芮氏規模5.0地震。中央氣象署地震測報中心科長邱俊達說，造成地震主因都是菲律...

顏正國肺腺癌病逝…不吸菸也中標？研究揭「1飲食習慣」恐成隱形推手

藝人顏正國於7日因肺腺癌末期病逝，享年50歲，震驚演藝圈與社會大眾。這起令人惋惜的逝世，不僅讓人懷念他過去的作品與人生軌跡，更再次引起社會對「肺腺癌成因」的關注。

顏正國50歲癌逝…醫揭肺腺癌初期3大症狀 出現1狀況快就醫

以「好小子」系列電影走紅的資深男星顏正國，7日傳出因肺腺癌病逝的噩耗，享年50歲。彰化秀傳紀念醫院曾發布一篇關於肺癌症狀的文章，提醒民眾肺癌初期症狀往往不明顯，許多患者發現時已屬中晚期，呼籲民眾提高警覺、及早篩檢。

行動電源自燃頻傳 高鐵公告勿放行李或背包充電 「要視線可及之處」

近年大眾運輸列車頻傳行動電源自燃事件，台灣高鐵過去僅呼籲旅客多注意，然而為確保乘車安全，高鐵公司今表示，未來旅客乘車時切...

哈隆轉強颱 準「娜克莉颱風」生成、路徑可能複製貼上

目前太平洋地區有1個颱風，和有1個熱帶性低氣壓，哈隆颱風今天上午8時增強為強烈颱風，以每小時20公里速度，向北北東進行。...

他喊周休三日心態超讚！一票人點頭推「多休這天」：更有效率

苦苦熬到的周末時間總是過得特別快，一名網友在PTT發文直呼「周休三日的心態最完美」。表示每次都覺得周末還沒真的休息到就又開始上班了，貼文發布後吸引許多網友共鳴「推廣周休三日」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。